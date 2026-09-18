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Використовувалася для ударів по Києву: дрони знищили пускову установку С-400

Марія Николишин
18 вересня 2026, 19:57
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Пускову установку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях.
Використовувалася для ударів по Києву: дрони знищили пускову установку С-400
Сили оборони знищили установку С-400 / колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Дрони FP-1 знищили пускову установку С-400
  • Удар завдали поблизу Порошино на Брянщині

Сили оборони у четвер, 17 вересня, знищили дронами FP-1 пускову установку С-400, якою країна-агресор Росія обстрілювала Київ. Про це заявили в компанії Fire Point.

"17 вересня Сили оборони дронами FP-1 знищили пускову установку комплексу С-400, яку росіяни модернізували для ударів по наземних цілях. Ракетний комплекс призначався для ударів по Києву, раніше він вже використовувався для ударів по столиці", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У компанії додали, що ворожа пускова установка була знищена поблизу селища Порошино у Брянській області.

Водночас канал Exilenova+ опублікував фото знищеної пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400.

"Одна з двох уражених пускових установок С-400, які (окупанти, - ред.) використовували в режимі земля-земля буквально декілька днів тому для ударів по Києву, успішно демілітаризована Силами оборони України", - йдеться в дописі.

Використовувалася для ударів по Києву: дрони знищили пускову установку С-400
Знищена установка С-400 / фото: t.me/exilenova_plus

Чому РФ переробляє ракети до С-400

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап говорив, що росіяни зараз переробляють старі запаси ракет до комплексів С-300 і С-400, у яких уже закінчуються строки зберігання.

За його словами, йдеться про РМ-48У, яких у ворога досить багато.

"Вони перебирають ці ракети, можуть встановлювати нові двигуни, нову систему наведення, оскільки спочатку це були ракети для зенітних комплексів. Зараз туди встановлюють систему інерційної навігації та корекцію за допомогою антен типу "Комета", які стали значно стійкішими до РЕБ. Додатково вдосконалюється захоплення цілі та донаведення на останній ділянці", - зауважив він.

Експерт додав, що із "Іскандерами" та переробленими ракетами С-300/С-400 потенціал РФ складатиме приблизно 110-120 ракет на місяць.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 вересня в російському Ростові-на-Дону пролунали вибухи на тлі атаки БПЛА. Під удар, ймовірно, потрапила територія військового аеродрому.

У ніч на 15 вересня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії та підприємство "Атлант Аэро" у Таганрозі Ростовської області.

У ніч на 12 вересня 2026 року Сили оборони України уразили комбінат "Тольяттикаучук" у Тольятті Самарської області РФ. На території підприємства зафіксували влучання, після чого виникла пожежа.

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Про джерело: Fire Point

Fire Point - українська оборонна компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних систем і ракетного озброєння. Компанія стала одним із помітних учасників українського оборонно-промислового комплексу під час повномасштабної війни.

Підприємство відоме передусім розробкою далекобійних ударних безпілотників та ракетних технологій. Одним із найвідоміших проєктів Fire Point є крилата ракета "Фламінго", а також ракета-перехоплювач FP-7.x, яка має стати основою для антибалістичної системи Freyja.

Також Fire Point працює над розробкою балістичної ракети FP-9. За заявленими даними, вона має дальність ураження близько 855 км та бойову частину вагою до 800 кг.

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