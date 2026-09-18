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Нова хвиля ракетних ударів РФ: розкрито ймовірні цілі обстрілів

Олексій Тесля
18 вересня 2026, 19:10
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Константин Криволап не виключає, що пріоритетом РФ може стати застосування проти України балістичних ракет КНДР.
іранські ракети, Костянтин Криволап
Росія може готуватися до нових ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Найважливіше із заяв Криволапа:

  • РФ зосередить удари по об’єктах українського енергетичного сектору
  • Навколо України може перебувати близько 40–50 комплексів ОТРК "Іскандер"

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап прокоментував питання про те, якими засобами ураження та по яких об’єктах країна-агресор атакуватиме Україну найближчим часом.

Ймовірні цілі нових обстрілів

В інтерв’ю "Главреду" він скептично оцінив ймовірність досягнення перемир’я та не виключив, що РФ зосередить удари на об’єктах українського енергетичного сектору.

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"Я думаю, що балістичні ракети у великій кількості будуть націлені насамперед на енергетичну інфраструктуру з початком опалювального сезону. У мене таке відчуття. У тому, що Путін намагатиметься це робити, я не сумніваюся. Що стосується енергетичного перемир’я - я думаю, Путіну абсолютно байдуже, як житиме його власне населення. Для нього не настільки важливий результат війни, скільки сам процес. Йому потрібно воювати. Зараз він налаштований на тривалу війну з використанням недорогих засобів, щоб витрачати на неї менше ресурсів", - сказав експерт.

Чим РФ буде наносити удари по Україні

За його оцінкою, навколо України може перебувати близько 40–50 комплексів ОТРК "Іскандер". Також ворог має приблизно 2–4 комплекси "Бастіон" для запуску "Цирконів".

"Але "Циркон" - досить дорога ракета, її вартість може перевищувати 10 мільйонів доларів. Тому зараз немає великого сенсу масово її використовувати. Точно так само, як і "Онікс", який також запускається з "Бастіону". Тому я думаю, що основні удари намагатимуться наносити дешевшими засобами. Це РМ-48У, перероблені старі ракети, а також "Дань-Т". Крім того, вони можуть розпочати серійне виробництво та застосування з літаків С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром", - зазначив співрозмовник.

При цьому він також прокоментував інформацію про те, що РФ може використовувати до 150 балістичних ракет на місяць.

"Я не знаю, як саме було отримано цю цифру і чи враховуються інші ракети. Але щодо "Іскандерів" та перероблених ракет С-300/С-400 я бачу потенціал приблизно в 110–120 ракет на місяць. І це дуже велика цифра. Питання - скільки потрібно мати засобів, щоб усе це перехопити", - попередив військовий аналітик.

Загроза ударів ракетами КНДР

Крім того, Криволап також не виключив, що пріоритетом РФ може стати використання проти України балістичних ракет КНДР через їхню більшу потужність і дальність польоту.

"Якщо у нас з’являється власна балістична ракета FP-7 з дальністю 200–300 км, а реальна максимальна дальність "Іскандера-М" може виявитися меншою, ніж вважалося раніше, то його пускові установки опиняються під ударом. І тоді у Росії виникає очевидна необхідність використовувати північнокорейські KN-23.

KN-23 - це теж певною мірою версія "Іскандера-М", але ракета більша, має більший запас палива та більшу дальність. Наводять цифру до 800 км, хоча її ще треба перевіряти. Навіть якщо дальність становить 600 км, вразити пускові установки KN-23 буде досить складно. Тому я дуже сподіваюся на далекобійні засоби, які дозволять нам знищувати такі комплекси ще на землі", - додав він.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C
/ Главред

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу ціллю атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та його передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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