Вперше за 10 років: 1+1 Україна покаже матч-відповідь Ліги конференцій

У четвер, 31 серпня, о 20:40 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться трансляція матчу-відповіді футбольного клубу "Дніпро-1" проти словацького "Спартак Трнава". Команди гратимуть в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.
Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення рф в Україну дніпряни зіграють у словацькому місті Кошице. Переможець пари напряму вийде до групового етапу Ліги конференцій.
Нагадаємо, що перший матч між командами, що відбувся 23 серпня, завершився нічийним рахунком 1:1. Гол у складі української команди забив Олександр Піхальонок.
На території України поєдинок-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між "Дніпром-1" і трнавським "Спартаком" у прямому ефірі можна буде подивитись на 1+1 Україна о 20:40.
Ця трансляція стане першою за 10 років на телеканалі 1+1 Україна. Востаннє телеканал показував футбольний матч у 2013 році, тоді донецький "Шахтар" грав проти іспанського клубу "Реал Сосьєдад".