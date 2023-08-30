Вперше за 10 років: 1+1 Україна покаже матч-відповідь Ліги конференцій

Гра відбудеться на гостьовому полі у словацькому місті Кошице.

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Матч "Дніпро-1" - "Спартак Трнава" - прямий ефір на 1+1 Україна / Прес-служба

У четвер, 31 серпня, о 20:40 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться трансляція матчу-відповіді футбольного клубу "Дніпро-1" проти словацького "Спартак Трнава". Команди гратимуть в рамках плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Номінально домашній поєдинок через повномасштабне вторгнення рф в Україну дніпряни зіграють у словацькому місті Кошице. Переможець пари напряму вийде до групового етапу Ліги конференцій.

Нагадаємо, що перший матч між командами, що відбувся 23 серпня, завершився нічийним рахунком 1:1. Гол у складі української команди забив Олександр Піхальонок.

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На території України поєдинок-відповідь плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між "Дніпром-1" і трнавським "Спартаком" у прямому ефірі можна буде подивитись на 1+1 Україна о 20:40.

Ця трансляція стане першою за 10 років на телеканалі 1+1 Україна. Востаннє телеканал показував футбольний матч у 2013 році, тоді донецький "Шахтар" грав проти іспанського клубу "Реал Сосьєдад".

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