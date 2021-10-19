Ліга чемпіонів: Шахтар розгромно програв Реалу і осоромився на Олімпійському

Матч проходив у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Донецький Шахтар у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався з мадридським Реалом.
Матч проходив у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.
Для команд це п'ята очна зустріч. Обидва колективи здобули по дві перемоги в попередніх чотирьох поєдинках між собою.
Так, Шахтар програв мадридському Реалу в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Шахтар спочатку захопив контроль над м'ячем, діючи в центральному колі.
Починаючи з 15-ї хвилини Реал спробував перехопити ініціативу, притискаючи Шахтар до воріт. До середини тайму "гірники" не змогли завдати жодного удару в бік воріт Куртуа.
На 38-й хвилині Сергій Кривцов, намагаючись перехопити передачу Васкеса, зрізав м'яч у свої ворота, а Трубін не встиг дістати і м'яч залетів прямо в сітку воріт.
Два провальні епізоди Шахтаря призвели до голу на 45-хвилинки і до двох пропущених м'ячів Шахтаря.
Через п'ять хвилин все той же Вінісіус зробив рахунок розгромним, поодинці обігравши чотирьох захисників.
Четвертий м'яч був забитий на 61-й хвилині. Відзначився Родріго.
На цьому підопічні Анчелотті вирішили не зупинятися, на 1-й додатковій хвилині забили п'ятий гол.
Результат матчу Шахтар-Реал - 0:5
Шахтар у Лізі чемпіонів
У 1-му турі підопічні Де Дзербі зіграли вдома внічию з міланським Інтером (0:0). І зазнали сенсаційної поразки в Молдові від місцевого Шериф-Шахтар (0:2).