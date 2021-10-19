Ліга чемпіонів: Шахтар розгромно програв Реалу і осоромився на Олімпійському

Донецький Шахтар у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зустрічався з мадридським Реалом.

Матч проходив у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Для команд це п'ята очна зустріч. Обидва колективи здобули по дві перемоги в попередніх чотирьох поєдинках між собою.

Так, Шахтар програв мадридському Реалу в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

​Шахтар спочатку захопив контроль над м'ячем, діючи в центральному колі.

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Починаючи з 15-ї хвилини Реал спробував перехопити ініціативу, притискаючи Шахтар до воріт. До середини тайму "гірники" не змогли завдати жодного удару в бік воріт Куртуа.

На 38-й хвилині Сергій Кривцов, намагаючись перехопити передачу Васкеса, зрізав м'яч у свої ворота, а Трубін не встиг дістати і м'яч залетів прямо в сітку воріт.

Два провальні епізоди Шахтаря призвели до голу на 45-хвилинки і до двох пропущених м'ячів Шахтаря.

Через п'ять хвилин все той же Вінісіус зробив рахунок розгромним, поодинці обігравши чотирьох захисників.

Четвертий м'яч був забитий на 61-й хвилині. Відзначився Родріго.

На цьому підопічні Анчелотті вирішили не зупинятися, на 1-й додатковій хвилині забили п'ятий гол.

Результат матчу Шахтар-Реал - 0:5

Шахтар у Лізі чемпіонів

У 1-му турі підопічні Де Дзербі зіграли вдома внічию з міланським Інтером (0:0). І зазнали сенсаційної поразки в Молдові від місцевого Шериф-Шахтар (0:2).