Динамо розгромно програло Баварії в Лізі чемпіонів

Сьогодні пройшов другий матч Ліги чемпіонів для київського Динамо. У Мюнхені на Альянц Арені Динамо розгромно програло Баварію з рахунком 5:0.

Динамівці пропустили вже на 12-й хвилині матчу. Сергій Сидорчук після подачі кутового зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Левандовскі впевнено реалізував пенальті - 1:0.

Вже до середини першого тайму рахунок став 2:0 на користь Баварії. Андрієвський обрізався в центрі поля, Мюллер віддав м'яч на Левандовскі, а поляк реалізував вихід один на один – 2:0.

На 68-й хвилині рахунок став 3:0. Біля чужих воріт Динамо помилилося і тут же Зюле з Сані вивели Гнабрі на ворота Бущана і той вколотив м'яч під поперечину.

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На 74-й хвилині була помилка вже голкіпера Динамо. Георгій Бущан не "прочитав" суперника і пішов на перехоплення, а м'яч у підсумку опинився в сітці воріт.

Ну і кінець матчу видався абсолютно непередбачуваним. 5 гол забив Чупо-Мотінг. Павар подав точно на голову нападнику, і камерунець пробив у дальній кут воріт Динамо.

Зазначимо, напередодні донецький Шахтар знову зіграв у нульову нічию з італійським Інтером в рамках другого туру Ліги чемпіонів у групі D.