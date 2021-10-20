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Динамо програло Барселоні і опустилося на останнє місце в ЛЧ

20 жовтня 2021, 21:41

На 21-й хвилині лише неймовірний сейв Бущана врятував команду від голу.

  • Барселона-Динамо Лига чемпионов
    Барселона-Динамо Лига чемпионов Reuters
  • Барселона-Динамо Лига чемпионов
    Барселона-Динамо Лига чемпионов Reuters
  • Барселона-Динамо Лига чемпионов
    Барселона-Динамо Лига чемпионов Reuters
  • Барселона-Динамо Лига чемпионов
    Барселона-Динамо Лига чемпионов Reuters
  • Барселона-Динамо Лига чемпионов
    Барселона-Динамо Лига чемпионов Reuters

Київське Динамо у 3-му турі Ліги чемпіонів з рахунком 1:0 програло на виїзді Барселоні. Поєдинок групового етапу в квартеті Е відбувся на легендарному Камп Ноу.

Господарі матчу повністю контролювали ситуацію, не дозволяючи киянам нічого зробити.

Перший серйозний випад чемпіонам України вдався лише на 11-й хвилині, коли Буяльський втік у контратаку, але завдати удару динамівцям не дозволила щільна оборона.

На 21-й хвилині лише неймовірний сейв Бущана врятував команду від голу. Люк Де Йонг потужно бив у дев'ятку, але воротар збірної України зміг дотягнутися до м'яча.

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На 35-й хвилині провал в обороні коштував киянам пропущеного голу. У першому моменті Бущан врятував команду, але вже через півхвилини Миколенко забув про Жерара Піке і футболіст збірної Іспанії відкрив рахунок – 1:0.

Друга половина почалася знову з пресингу каталонських футболістів.

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Нервозність захисників передалася і Бущану. Георгій після пасу назад Забарного завозився біля своїх воріт, його обікрав гравець Барселони і дивом не відправив м'яч у порожні ворота.

Лише на 70-й хвилині Динамо змогли трохи змістити акцент у бік воріт тер Стегена, але в створ так жодного разу і не потрапили.

Таким чином в групі Е Ліги чемпіонів Динамо Київ займає останнє місце.

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Ліга чемпіонів новини Динамо Київ
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