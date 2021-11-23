Українська гімнастка шокувала фігурою після страшної хвороби

Валерія Юзвяк / Instagram

Чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзвяк, яка перемогла рак, порадувала своїх шанувальників ефектними знімками.

22-річна гімнастка, яка зуміла вилікуватися від агресивної злоякісної пухлини захопила шанувальників своєю фігурою після хвороби.

"Фокусуюся на хорошому", - написала в Instagram Валерія і показала прекрасну розтяжку.

Про страшний діагноз Валерія Юзвяк повідомила в лютому місяці.

Після того як вдалося зібрати гроші на дороге лікування, спортсменка пройшла кілька курсів хіміотерапії в Німеччині.

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Влітку лікарі повідомили Валерії, що вона здорова.

"Пройшовши через все це пекло (адже по-іншому це не назвеш), я зрозуміла і переосмислила дуже багато. Я хочу попросити вас, цінуйте кожен прожитий день", - написала після цього Юзвяк.

Раніше писали, як відома українська тенісистка Леся Цуренко, вперше за багато років покинула топ - 100 рейтингу WTA, проводить вільний від виступів на корті час і насолоджується заслуженим відпочинком.

32-річна спортсменка проводить відпустку в Дубаї. Знімок в бікіні з місцевого пляжу Українка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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