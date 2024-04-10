Син Шевченка у збірній України: тренер розповів, що відбувається

Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, як відбувається адаптація Крістіана Шевченка в національній команді.

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Син Андрія Шевченка Крістіан грає у збірній України U-19 під керівництвом Дмитра Михайленка / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарний український футболіст, а зараз головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, як відбувається адаптація Крістіана Шевченка (сина президента УАФ Андрія Шевченка) в його команді. Михайленко висловився з цього приводу в інтерв'ю портал Tribuna.

Тренер каже, що в збірній під час матчів він особисто перекладатиме незрозумілі слова і вирази для юного Крістіана.

Михайленко уточнив, під час передматчевої установки або під час тактичного аналізу, то він стоїть біля тактичної дошки або біля монітора, а вже його помічники спілкуються з Крістіаном англійською.

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"Вони сиділи біля Крістіана і синхронно перекладали йому. Коли була хвилина, я вже розповідав йому англійською. Але в нього завжди виникали запитання, бо за два тренування складно пояснити. Це так здається, що вийшов і граєш. Ні. Є фаза в обороні, фаза з м'ячем, без м'яча - якісь речі потрібно весь час пояснювати. Якщо ти глибоко пірнаєш, маєш розуміти всі деталі. Він, як розумний хлопчина, підходив і говорив: "Я не розумію, що мені потрібно тут і тут", а я йому пояснював", - сказав Михайленко.

Тим самим він спростував повідомлення деяких українських ЗМІ, що до Шевченка-молодшого прикріплений спеціальний перекладач.

Хто такий Крістіан Шевченко Крістіан Шевченко - другий із чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У подружжя також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр і Райдер-Габріель, якому 10 років. Крістіан Шевченко народився в Лондоні 2006 року. Свою футбольну кар'єру він почав в академії "Челсі". Влітку 2023 року підписав контракт з англійським "Вотфордом", де зараз виступає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

Син Андрія Шевченка та збірна України

Як раніше повідомляли, Крістіан Шевченко всього за пару місяців став громадянином України. На початку лютого стало відомо, що Крістіан подав необхідні документи на отримання українського громадянства.

Пізніше стало відомо, що він дебютував за збірну України U-19 у матчі з Північною Македонією. Крістіан вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу.

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 із перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість привітати гравця під номером 7 із дебютом у молодіжній збірній", - написав його гордий батько.

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