УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Син Шевченка у збірній України: тренер розповів, що відбувається

Дмитро Відоменко
10 квітня 2024, 17:24
Головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, як відбувається адаптація Крістіана Шевченка в національній команді.
Михайленко, син Андрія Шевченка
Син Андрія Шевченка Крістіан грає у збірній України U-19 під керівництвом Дмитра Михайленка / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Легендарний український футболіст, а зараз головний тренер збірної України U-19 Дмитро Михайленко розповів, як відбувається адаптація Крістіана Шевченка (сина президента УАФ Андрія Шевченка) в його команді. Михайленко висловився з цього приводу в інтерв'ю портал Tribuna.

Тренер каже, що в збірній під час матчів він особисто перекладатиме незрозумілі слова і вирази для юного Крістіана.

Михайленко уточнив, під час передматчевої установки або під час тактичного аналізу, то він стоїть біля тактичної дошки або біля монітора, а вже його помічники спілкуються з Крістіаном англійською.

відео дня

"Вони сиділи біля Крістіана і синхронно перекладали йому. Коли була хвилина, я вже розповідав йому англійською. Але в нього завжди виникали запитання, бо за два тренування складно пояснити. Це так здається, що вийшов і граєш. Ні. Є фаза в обороні, фаза з м'ячем, без м'яча - якісь речі потрібно весь час пояснювати. Якщо ти глибоко пірнаєш, маєш розуміти всі деталі. Він, як розумний хлопчина, підходив і говорив: "Я не розумію, що мені потрібно тут і тут", а я йому пояснював", - сказав Михайленко.

Тим самим він спростував повідомлення деяких українських ЗМІ, що до Шевченка-молодшого прикріплений спеціальний перекладач.

Хто такий Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко - другий із чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У подружжя також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр і Райдер-Габріель, якому 10 років.

Крістіан Шевченко народився в Лондоні 2006 року. Свою футбольну кар'єру він почав в академії "Челсі". Влітку 2023 року підписав контракт з англійським "Вотфордом", де зараз виступає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

Син Андрія Шевченка та збірна України

Як раніше повідомляли, Крістіан Шевченко всього за пару місяців став громадянином України. На початку лютого стало відомо, що Крістіан подав необхідні документи на отримання українського громадянства.

Пізніше стало відомо, що він дебютував за збірну України U-19 у матчі з Північною Македонією. Крістіан вийшов на заміну на 79-й хвилині матчу.

"Яка гра! Вітаю нашу юнацьку збірну U-19 із перемогою над Північною Македонією. Ще два матчі відділяють нас від Євро-2024. Неймовірна енергетика була і на полі, і на стадіоні! Дякую Дмитру Михайленку та його хлопцям. Особлива радість привітати гравця під номером 7 із дебютом у молодіжній збірній", - написав його гордий батько.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Шевченко новини спорту
Реклама

Головне за день

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

19:00 Світ
"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

18:13 Політика
США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?

США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?

18:05 Погляди
Всі головні новини

Популярне

Росіяни вперше застосували танкенштейн для наступу: в Bild оцінили тактику РФ 7804

Росіяни вперше застосували "танкенштейн" для наступу: в Bild оцінили тактику РФ

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам 4959

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам

Ніхто не має цього робити : Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити 4118

"Ніхто не має цього робити": Волкер назвав цілі в РФ, по яких Україна не може бити

Російські НПЗ продовжують горіти 2613

Російські НПЗ продовжують горіти

Останні новини

19:02

Kernel відзначає підтримку українського бізнесу з боку Держспоживслужби для розширення експорту новини компанії

19:00

НАТО і США б'ють на сполох: Україна не може чекати, потрібні ППО і боєприпаси

18:46

В Україні різко змінилась ціна на основний елемент борщового набору: що сталося

18:30

"Я кажу Турчинову: віддай наказ!": екс-прем’єр Криму - про можливість врятувати КримВідео

18:28

Якщо не зупинити Путіна, Ризик Третьої світової зросте - Курт Волкер

Тінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля УкраїниТінь війни. Як Євразія готується до Третьої світової та яка доля України
18:13

"Ми поламаємо хребет Путіну": Зеленський назвав дві умови посилення на полі бою

18:05

США вимагають не бити по НПЗ на Росії: як взагалі це сприймати?Погляд

18:03

Про це мовчать виробники: з чого насправді роблять крабові палички - факт вражаєВідео

18:01

Обібрала чоловіка до нитки: молода дружина старого Петросяна вчинила немислиме

Реклама
17:58

Ціни на продукти в Україні знову почали скакати: на що доведеться розщедритися

17:44

Окупанти взяли під контроль посадки між Тоненьким та Уманським - DeepState

17:39

Мокра футболка і мікробікіні: Кардаш'ян розважилася на пляжі

17:37

Наведе порядок: Алла Пугачова їде в Росію - причина

17:30

Раду Поклітару прокоментував роман із Наталією Могилевською

17:24

Син Шевченка у збірній України: тренер розповів, що відбувається

17:23

НПЗ Росії - законні цілі: в Україні відповіли на прохання США не бити по заводах РФ

17:15

М'ясом там тільки пахне: із чого роблять сухий корм

17:03

Чи прорвалися війська РФ у Часів Яр: у ЗСУ зробили заяву

16:51

Майже половина українців готова довірити після війни владу партії військових - опитування

16:39

Удар по авіазаводу у РФ: з'явилися кадри пошкоджень "особливого" підприємства

Реклама
16:22

Популярний ведучий уперше після розлучення показався з новою дівчиною

16:06

Як відрізнити справжній віскі від підробки: що робити, щоб не потрапити в халепу

15:57

У ЗМІ знову "заговорили" про мобілізацію українських жінок: що каже влада

15:42

Скільки українців вірить у перемогу і коли її чекають - опитування Центру Разумкова

15:40

Є загиблі та поранені: РФ завдала ударів по Харківщині, зруйнована поліклініка

15:40

Температура різко знизиться: на низку областей України насувається похолодання

15:33

Шикарний салат на Великдень: рецепт просто пальчики оближешВідео

15:10

Стоятимуть до кінця: Терехов зробив прогноз щодо наступу РФ на Харків

15:02

Ведуча шоу Танці з зірками вагітна первісткомВідео

14:53

Різала і колола: російська акторка-путіністка Васильєва понівечила своє обличчя

14:51

"За" - 281 депутат: Рада підтримала законопроект про мобілізацію засуджених

14:10

Падіння гелікоптера Ка-27 в Криму: в ВМС ЗСУ назвали несподівану причину

14:07

Штрафи до 204 тисяч і в'язниця за відмову від проходження ЛКК: як Кабмін хоче посилити мобілізацію

13:42

Через бойові втрати: британська розвідка розкрила "хотілки" Кремля щодо мобілізації

13:30

Євробачення-2024: букмекери видали оптимістичний прогноз для України

13:11

З-під завалів дістали тіла матері і дитини: окупанти вдарили по будинку в КостянтинівціФото

13:10

Стратегічне місто під загрозою: РФ обрала нову ціль для наступу - офіцер ЗСУ

13:09

Зраджував наліво і направо: онук Єлизавети II розлучився зі своєю обраницею

13:06

Суд у ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Авена і Фрідмана

12:27

Як вчасно піти на пенсію: що потрібно зробити українцям

Реклама
12:22

Лікар назвала ефективний метод, як швидко заснути: такий спосіб здивуєВідео

12:18

Приречений на провал: Зеленський назвав причини невдачі контрнаступу в 2023 році

12:09

Онук Пугачової вперше публічно показав свою позицію росіянам

11:51

Екіпаж поранений або загинув: ЗСУ знищили унікальний російський "танк-черепаху"Відео

11:43

Голова СБУ Малюк став "ціллю № 1" Путіна і Кремля - ЗМІ

11:37

Миколаїв - без світла: що відбувається

11:13

Лише найрозумніші вирішать головоломку: потрібно знайти трофей за 30 секунд

11:13

Українка із "Зоряних воєн" розповіла, чому у США їй "забороняли" говорити українською

10:54

В Одесі прогриміли два вибухи: повітряна тривога була в половині областей України

10:49

Китайський гороскоп на завтра 11 квітня: Дракони - плюнуть на все, Тиграм - зрив

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти