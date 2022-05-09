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Шевченко розплакався в ефірі італійського ТБ, розповідаючи про Україну

9 травня 2022, 18:52

Ексфутболіст не зміг говорити крізь сльози.

Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / скріншот

Легендарний український футболіст і колишній тренер збірної України Андрія Шевченка не зміг стримати емоцій і розплакався під час інтерв'ю італійському телеканалу Mediaset.

Розповідаючи про війну в Україні Андрій Шевченко зворушився і ледь стримав сльози.

Ексфутболіст не зміг говорити крізь сльози, зробив паузу і тільки потім продовжив розмову.

Раніше Шевченко розповів, що після анексії Криму і війни на Донбасі його спілкування з росіянами змінилося і практично перестав спілкуватися з російською пресою і журналістами.

Нинішнє російське вторгнення екс-футболіст і наставник збірної України назвав геноцидом українського народу.

"Мені важко знайти пояснення, але зараз у мене позиція однозначно негативна щодо "русского мира". Я його не сприймаю-це війна проти українського народу, яку ніщо не може виправдати. Це не просто війна, це геноцид українського народу", - підкреслив Шевченко.

Як раніше писав Главред, колишній головний тренер збірної України та італійського "Дженоа" Андрій Шевченко не став називати прізвище ватажка Кремля Володимира Путіна, коментуючи вторгнення Росії в нашу країну.

Легендарний футболіст підтримав санкції щодо спортсменів з РФ, багато з яких були дискваліфіковані і виключені з міжнародних змагань.

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