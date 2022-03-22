Андрій Шевченко відмовився вимовляти прізвище Путіна, назвавши його "істотою"

Андрій Шевченко відмовився вимовляти прізвище Путіна / dailymail.co.uk

Колишній головний тренер збірної України та італійського "Дженоа" Андрій Шевченко не став називати прізвище ватажка Кремля Володимира Путіна, коментуючи вторгнення Росії в нашу країну.

Легендарний футболіст підтримав санкції щодо спортсменів з РФ, багато з яких були дискваліфіковані і виключені з міжнародних змагань.

В інтерв'ю Daily Mail він назвав санкції в спорті елементом тиску на російську владу, а також вказав на те, що в РФ більшість людей схильні до впливу пропаганди і тотальної брехні в підконтрольних ЗМІ.

"Більшість людей в Росії не знають правди. Я абсолютно згоден з відстороненням російських спортсменів від змагань, оскільки війна не припинилася. Ми повинні чинити тиск. Президент Росії - не хочу називати імені цієї істоти - сказав, що це"спецоперація". Це не спецоперація. Це вбивство невинних. Це ситуація, коли люди знаходяться в оточенні. Це розбомблені міста", - підкреслив Шевченко.

читайте також"Треба їхати в Росію і наваляти Путіну": Кравець не стримала сліз, розповідаючи про своїх дітейРаніше американська співачка Шер заявила, що президента РФ Володимира Путіна після скоєних військових злочинів в Україні очікує Нюрнберзький процес, а потім – пекло.

Читайте також: