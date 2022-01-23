Андрій Шевченко / Reuters

Андрій Шевченко погодився очолити збірну Польщі. Як повідомляється, польський футбольний союз і український тренер погодили всі умови контракту.

Українець отримуватиме зарплату в розмірі 2,5 млн євро на рік. Частина коштів буде виплачуватися польським футбольним союзом, решта - спонсорами.

Як повідомляє vZbirna, залишилося узгодити нюанси контракту з Дженоа.

Відомо, що Андрій Шевченко залишився на контракті з генуезьким клубом, але відсторонений від роботи з командою.

Українець отримуватиме зарплату, поки не розірве контракт, розрахований до літа 2024 року.

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Раніше повідомлялося, що новий головний тренер збірної Польщі буде представлений 31 січня. Андрій Шевченко - головний кандидат на цю посаду.

24 березня збірна Польщі гратиме стиковий матч у відборі на ЧС-2022 проти Росії.

Як раніше повідомляв Главред, український фахівець очолив італійський клуб Дженоа 7 листопада. До того у своїй тренерській кар'єрі він встиг попрацювати головним тренером тільки в збірній України. Чутки про його відставку тривали вже кілька тижнів.

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