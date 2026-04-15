Шахтар отримав жорстке покарання за порушення закону України: яка причина

"Шахтар" отримує три місяці для добровільної сплати санкції після офіційного рішення.

Держагентство фіксує використання зображень осіб до 21 року в рекламі

"Шахтар" оштрафували більш ніж на 5 млн грн

Футбольний клуб "Шахтар" отримав штраф понад 5 мільйонів гривень за порушення законодавства щодо реклами азартних ігор. Про це повідомило Державне агентство з питань регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

Як зазначається, на початку квітня в Україні почала працювати Державна система онлайн-моніторингу державних реєстрів, яка в режимі реального часу дозволяє перевіряти інформацію про ринок азартних ігор. Під час перевірки офіційного сайту ФК "Шахтар" було зафіксовано порушення рекламного законодавства.

"На сайті ФК "Шахтар" була публікація з порушенням вимог законодавства щодо реклами азартних ігор. Зокрема, у рекламі були фото осіб, які не досягли 21 року, разом із брендом організатора азартних ігор", — йдеться в заяві агентства.

У результаті виявлених порушень PlayCity наклало на клуб штраф у розмірі понад 5 млн грн. У "Шахтаря" є три місяці з моменту винесення рішення для добровільної сплати санкції.

Раніше за аналогічні порушення вже штрафували інші клуби — зокрема київське "Динамо", яке отримало штраф у 5,19 млн грн у січні.

До слова, "гірники" проведуть наступний матч у Лізі конференцій на виїзді проти нідерландського АЗ 16 квітня о 19:45 за київським часом. Поєдинок стане вирішальним у боротьбі за вихід до півфіналу єврокубка — після першої гри "Шахтар" має перевагу у три м’ячі.

ФК "Шахтар" – найуспішніший футбольний клуб України ФК "Шахтар" — провідний український професійний футбольний клуб, заснований у 1936 році під назвою "Стахановець". Клуб є одним із найуспішніших в Україні і традиційно виступає в українській Прем’єр-лізі. Після здобуття незалежності України "Шахтар" багаторазово ставав чемпіоном і володарем національного Кубка та Суперкубка, а також виборов європейський трофей — Кубок УЄФА у 2009 році. Через війну з РФ клуб змушений виступати не в своєму рідному Донбасі, грає домашні матчі в інших містах України чи за кордоном, але зберігає вірність своїм традиціям і продовжує виступати у європейських турнірах.

