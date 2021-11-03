Шахтар прикро програв Реалу в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар програв мадридському Реалу в 4-му турі Ліги чемпіонів. Зустріч на легендарному Сантьяго Бернабеу завершилася з рахунком 2:1.

На 4-й хвилині чотири захисники Шахтаря дозволили Лука Модричу увірватися в штрафну "гірників" і з 3 метрів розстріляти Трубіна. Юний голкіпер збірної України здійснив запаморочливий сейв.

На 14-й хвилині українці самі привезли собі гол. Трубін сильно віддав Марлону, бразилець не зміг прийняти м'яч, його обікрав Вінісіус Жуніор і віддав на Бензема. Карім відкрив рахунок у матчі.

У кінцівці першого тайму Шахтар помітно додав і на 38-й хвилині зрівняв рахунок. Матвієнко віддав м'яч на Алана Патріка в центр штрафного майданчика, той грудьми переправив м'яч на Фернандо і бразильський футболіст прошив Тібо Куртуа.

Реклама

У другому таймі Реал відправив м'яч у сітку воріт Шахтаря і тим самим зміг здобути перемогу.

Шахтар у Лізі чемпіонів

У 1-му турі підопічні Де Дзербі зіграли вдома внічию з міланським Інтером (0:0). І зазнали сенсаційної поразки в Молдові від місцевого Шериф-Шахтар (0:2).