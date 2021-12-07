Шахтар на останній секунді втратив перемогу в Лізі чемпіонів

Шахтар у 6-му турі Ліги чемпіонів упустив перемогу вдома над молдавським Шерифом.

Остання зустріч групового етапу в квартеті D на НСК Олімпійський завершилася з рахунком 1:1.

Прикро, але Шахтар пропустили за 17 секунд до закінчення останньої 3-ї доданої хвилини основного часу.

Шахтар добре грав в обороні, відтісняючи суперника від свого штрафного майданчика.

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Ближче до середини тайму перевага віце-чемпіонів України стала тотальною.

На 42-й хвилині Шахтар домігся успіху. Сергій Кривцов видав геніальний пас, відрізавши всю оборону. Фернандо в оточенні двох захисників зміг розвернутися, і чітко покотити в дальній кут - 1:0.

Після перерви Шериф вже не відсиджувався всіма силами в обороні і навіть перший раз за матч П'ятову довелося зробити сейв. Молдавська команда помітно додала в швидкості і іноді навіть пресингувала суперника

На 64-й хвилині Михайло Мудрик втік у контратаку, міг віддавати на двох вільних партнерів, вирішив все зробити самостійно, проте не пробив голкіпера.

Під кінець тайму Шериф почав атакувати і на останніх секундах забив гол Шахтарю 1:1.

Останній тур для Шахтаря турнірного значення вже не мав. Українська команда залишилася в групі четвертими.

Шериф проходить в Лігу Європи з третього місця. Реал і Інтер продовжать виступи в Лізі чемпіонів.

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