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"З ядерно-космічної сміхдержавою за гроші грати відмовилися": в мережі знущаються над збірною Росії

Дмитро Відоменко
29 серпня 2023, 12:20 оновлено 29 серпня, 12:28
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Збірна країни-агресора Росії з футболу після довгих і невдалих пошуків визначилася зі спаринг-партнером по товариських матчах у вересні.
Збірна Росії, Єгипет
Єдиними, хто погодився грати зі збірною РФ стала олімпійська збірна Єгипту / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Збірна країни-агресора РФ з футболу довго не могла підібрати собі партнерів по товариських матчах у вересні. І вдалося на цю роль завербувати після довгих пошуків тільки збірну Єгипту ‒ причому навіть не національну, а всього лише олімпійську. Жителі країни-агресора вибухнули гнівними коментарями на порталі Sports - ще б пак, адже велич була "пошкоджена".

"Навіть за гроші не сильно горять бажанням грати з нашими бравими хлопцями", "Просто еталонне позорище. А чого не паралімпійська? Хоч якусь азіатську або африканську збірну так і не змогли знайти? А як же всі ці гучні заяви після африканського форуму в СПб місяць тому. З ядерно-космічної сміхдержавою навіть Бангладеш з Афганістаном і навіть за гроші грати відмовилися?"," З олімпійською збірною Єгипту з продажу сувенірів", - написали вони.

Сб Росії
Сб Росії
Сб Росії

Матчі відбудуться 7 і 11 вересня в Єгипті, що підтвердив генеральний секретар Футбольної асоціації цієї країни. А 12 вересня росіяни планують зіграти "товарняк" з Катаром.

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Допуск країни-агресора РФ до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.

При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний Олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.

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