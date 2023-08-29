"З ядерно-космічної сміхдержавою за гроші грати відмовилися": в мережі знущаються над збірною Росії

Збірна країни-агресора РФ з футболу довго не могла підібрати собі партнерів по товариських матчах у вересні. І вдалося на цю роль завербувати після довгих пошуків тільки збірну Єгипту ‒ причому навіть не національну, а всього лише олімпійську. Жителі країни-агресора вибухнули гнівними коментарями на порталі Sports - ще б пак, адже велич була "пошкоджена".
"Навіть за гроші не сильно горять бажанням грати з нашими бравими хлопцями", "Просто еталонне позорище. А чого не паралімпійська? Хоч якусь азіатську або африканську збірну так і не змогли знайти? А як же всі ці гучні заяви після африканського форуму в СПб місяць тому. З ядерно-космічної сміхдержавою навіть Бангладеш з Афганістаном і навіть за гроші грати відмовилися?"," З олімпійською збірною Єгипту з продажу сувенірів", - написали вони.
Матчі відбудуться 7 і 11 вересня в Єгипті, що підтвердив генеральний секретар Футбольної асоціації цієї країни. А 12 вересня росіяни планують зіграти "товарняк" з Катаром.
Допуск країни-агресора РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.
Міжнародний Олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
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