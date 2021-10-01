Призерці Олімпіади, яка віддала квартиру своєму тренеру, подарували автомобіль

Наша чемпіонка отримала ще один подарунок / instagram.com/koliadenko_8/

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, Українська борчиня Ірина Коляденко отримала ще один подарунок за своє досягнення на змаганнях у столиці Японії.

Асоціація вільної боротьби України подарувала 22-річній спортсменці автомобіль з літерами її прізвища замість стандартного номера, повідомили в Ірпінській міськраді.

Нове авто чемпіонки / facebook.com/antongolovenkomalin

Нагадаємо, 25 серпня українська спортсменка Ірина Коляденко заявила, що віддасть отриману завдяки перемозі на змаганнях у Токіо квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку.

"Тренер купував речі"

Історія Ірини Коляденко вразила багатьох українців. У самої спортсменки власної квартири теж не було – спочатку вона жила в гуртожитках, а потім знімала невелику квартиру-студію.

На її благородний вчинок відреагувала міська влада і дала їй другу квартиру. Втім, коли дівчина приймала рішення зробити сюрприз тренеру, вона не знала про те, що їй подарують ще одну житлоплощу.

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Ірина додала, що у неї в родині не було можливості її підтримувати, навіть повністю одягати.

Читайте такжеЧетверта медаль За день: Ірина Коляденко виграла "бронзу" для України на Олімпіаді-2020"Я тягнула, як могла, і тренер все це бачив. І так - купував речі", - зазначила вона.

Раніше ми розповідали, що міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував скандал через звинувачення в тому, що на Олімпіаду в Токіо не взяли тренерів багатьох українських спортсменів.

Як розповів чиновник, особисті тренери супроводжували тільки тих українських спортсменів, які перебували в першій десятці світового рейтингу у своїх дисциплінах. Тренери спортсменів, у яких не було такого рейтингу, не потрапили в делегацію.