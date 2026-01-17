'Тема закрита': Мілевський побився з екс-одноклубником по 'Динамо' під час матчу

Коротко:
- Екс-футболісти київського "Динамо" влаштували бійку
- Медіаліга UA STEEL LEAGUE оприлюднила фото з двома футболістами
У суботу, 17 січня, екс-футболісти "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка та Артем Мілевський побилися після матчу футбольної медіаліги.
Після гри команд Ruh Media Team та IGNIS (2:3) між Рибалкою та Мілевським розгорівся конфлікт, який у підсумку переріс у бійку на футбольному полі.
Мілевський виступає за IGNIS, а Рибалка очолює медіакоманду Ruh Media Team. Емоції вийшли з-під контролю в кінці гри, і відео сутички потрапило в соцмережі.
Зокрема, Мілевський підійшов до Рибалки і почав з ним розмову, після чого саме екс-нападник "Динамо" почав бійку проти свого екс-одноклубника. Епізод потрапив на відеоогляд матчу в Youtube.
На кадрах видно, що екс-футболісти київського "Динамо" влаштували бійку після словесної суперечки між наставниками команд. Після обміну ударами, обох чоловіків вдалося заспокоїти завдяки діям присутніх футболістів.
Відразу після бійки "Миля" також показав непристойний жест у бік свого екс-одноклубника. Поки невідомо точно, що саме спровокувало розбірки чоловіків.
Згодом медіаліга UA STEEL LEAGUE у своєму Instagram оприлюднила фотографію з двома тренерами. Обидва екс-гравці "Динамо" стоять поруч і тиснуть один одному руки, показуючи, що конфлікт між ними був вичерпаний.
"Тема закрита", - коротко йдеться в підписі до посту в соцмережі.
Дивіться відео бійки
Футбол - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка і Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.
Також півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.
Нагадаємо, що головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може істотно змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім'я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.
Динамо Київ – найтитулованіший клуб України
Динамо Київ - український футбольний клуб з міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найбільш титулований футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб був заснований 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.
У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом в 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002 року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.
