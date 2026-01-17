Рус
"Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчу

Віталій Кірсанов
17 січня 2026, 21:11
Артем Мілевський виступає за IGNIS, а Сергій Рибалка очолює медіакоманду Ruh Media Team.
Екс-гравці
Екс-гравці "Динамо" Мілевський і Рибалка побилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/ua_steel

Коротко:

  • Екс-футболісти київського "Динамо" влаштували бійку
  • Медіаліга UA STEEL LEAGUE оприлюднила фото з двома футболістами

У суботу, 17 січня, екс-футболісти "Динамо" і збірної України Сергій Рибалка та Артем Мілевський побилися після матчу футбольної медіаліги.

Після гри команд Ruh Media Team та IGNIS (2:3) між Рибалкою та Мілевським розгорівся конфлікт, який у підсумку переріс у бійку на футбольному полі.

відео дня

Мілевський виступає за IGNIS, а Рибалка очолює медіакоманду Ruh Media Team. Емоції вийшли з-під контролю в кінці гри, і відео сутички потрапило в соцмережі.

Зокрема, Мілевський підійшов до Рибалки і почав з ним розмову, після чого саме екс-нападник "Динамо" почав бійку проти свого екс-одноклубника. Епізод потрапив на відеоогляд матчу в Youtube.

На кадрах видно, що екс-футболісти київського "Динамо" влаштували бійку після словесної суперечки між наставниками команд. Після обміну ударами, обох чоловіків вдалося заспокоїти завдяки діям присутніх футболістів.

Відразу після бійки "Миля" також показав непристойний жест у бік свого екс-одноклубника. Поки невідомо точно, що саме спровокувало розбірки чоловіків.

Згодом медіаліга UA STEEL LEAGUE у своєму Instagram оприлюднила фотографію з двома тренерами. Обидва екс-гравці "Динамо" стоять поруч і тиснуть один одному руки, показуючи, що конфлікт між ними був вичерпаний.

"Тема закрита", - коротко йдеться в підписі до посту в соцмережі.

Дивіться відео бійки

'Тема закрита': Мілевський побився з екс-одноклубником по 'Динамо' під час матчу

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка і Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Також півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.

Нагадаємо, що головний тренер чемпіона України Ігор Костюк робить ставку на молодих гравців, що може істотно змінити обличчя київського "Динамо" вже у весняній частині УПЛ. Фахівець, який зробив собі ім'я завдяки роботі з вихованцями клубної академії, відкрито заявляє про готовність довіряти молоді, пише 24 Канал.

Читайте також:

Динамо Київ – найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб з міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найбільш титулований футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб був заснований 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом в 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002 року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

футбол Сергій Рыбалка футболісти Артем Мілевський збірна України з футболу новини футболу новини спорту новини українського футболу
