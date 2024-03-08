"Тому що Путін": російська чемпіонка закликала плюнути на тих, хто не пускає РФ на Олімпіаду

Президент Федерації лижних перегонів Росії (ФЛГР) і затята представниця диктаторського режиму Володимира Путіна Олена Вяльбе закликала спортсменів із країни-агресора РФ бойкотувати Олімпійські ігри-2024у Парижі. Про це чиновниця заявила в інтерв'ю пропагандистському інформаційному агентству "Р-Спорт".
Триразова олімпійська чемпіонка в естафетних перегонах додала, що до російських спортсменів, які перебувають у силових структурах, нібито застосовуються упереджені умови допуску.
"Вони вже одразу виокремили тих, хто згоден з урядом і конкретно з президентом нашої країни щодо питання "Чий Крим?", чи перебуваєш у відносинах із силовими структурами, наприклад, "Динамо", ЦСКА тощо. Треба не утриматися від поїздки на ОІ, а плюнути на них. Спортсмени - наші діти, а ми повинні до них усе донести і правильно пояснити. Це реально гірко, що не поїдемо на Олімпійські ігри, але це не горе. Горе - це коли мати втрачає свого сина, ось це горе", - сказала Вяльбе.
У коментарях чиновницю жорстко розкритикували за таку позицію.
"Горе в тому, що жінка, мати, бабуся підтримує захід, що приносить горе", "Продовжуйте, Олено, продовжуйте. А де і чому вона його втрачає?", "Тому що Путін? А ви продовжуйте, продовжуйте, чому Путін?", - написали вони.
Літні Олімпійські ігри 2024
Літні Олімпійські ігри 2024 - 33-ті за рахунком Олімпійські ігри, які планують провести з 26 липня по 11 серпня 2024 року. 13 вересня 2017 року МОК на своїй 131-й сесії в Лімі офіційно оголосив столицю Олімпійських ігор - Париж. Париж раніше приймав у себе літні Олімпійські ігри 1900 і 1924 років.
Допуск РФ до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет виступив із новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, у якій зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти.
При цьому атлети мають відповідати певним критеріям, зокрема не підтримувати війну в Україні.
Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом.
При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.
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