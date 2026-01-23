Рус
Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

Руслан Іваненко
23 січня 2026, 00:53
35
Футболіст готується грати за команду, яка займає п’яте місце чемпіонату.
Полесье, Ротань
Данило Безкоровайний залишає "Полісся" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya, instagram.com/fcpolissya

Коротко:

  • Данило Безкоровайний залишає "Полісся" та переходить в "Сумгаїт"
  • Українець підписав оренду на півроку з азербайджанським клубом
  • У нинішньому сезоні провів 9 матчів і забив 1 гол

Захисник житомирського "Полісся" Данило Безкоровайний залишив чемпіонат України і продовжить кар'єру у складі азербайджанського "Сумгаїта". Про це повідомили ТаТоТаке.

Рішення клубу та позиція тренера

26-річний футболіст не входить до планів головного тренера Руслана Ротаня, тому керівництво "вовків" ухвалило рішення відправити українця в оренду на півроку.

відео дня

У послугах Данила був також зацікавлений казахстанський "Ордабаси", однак вибір захисника зупинився на команді з Азербайджану.

Нова команда

За інформацією джерела, 22 січня Безкоровайний пройшов медогляд і найближчим часом приєднається до команди, яка займає п'яте місце в чемпіонаті.

У нинішньому сезоні Безкоровайний провів дев'ять матчів на клубному рівні, в яких забив один гол. Контракт захисника спливає у червні 2027 року, а його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.

ФК Полісся
ФК Полісся / Інфографіка: Главред

Футбол - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.

Згодом півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.

Нагадаємо, що Руслан Маліновський знову вийшов у стартовому складі "Дженоа" і вдруге поспіль відзначився результативною передачею. Після асисту в матчі проти "Мілана", який завершився нічиєю 1:1, українець став одним із героїв поєдинку, що приніс "грифонам" першу перемогу за шість турів.

Читайте також:

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією

ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця.

Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24.

Досягнення

  • Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
  • Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).
  • УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
  • Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".
новини футболу новини спорту Новини ФК Полісся Житомир
16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

