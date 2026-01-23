Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

Коротко:
- Данило Безкоровайний залишає "Полісся" та переходить в "Сумгаїт"
- Українець підписав оренду на півроку з азербайджанським клубом
- У нинішньому сезоні провів 9 матчів і забив 1 гол
Захисник житомирського "Полісся" Данило Безкоровайний залишив чемпіонат України і продовжить кар'єру у складі азербайджанського "Сумгаїта". Про це повідомили ТаТоТаке.
Рішення клубу та позиція тренера
26-річний футболіст не входить до планів головного тренера Руслана Ротаня, тому керівництво "вовків" ухвалило рішення відправити українця в оренду на півроку.
У послугах Данила був також зацікавлений казахстанський "Ордабаси", однак вибір захисника зупинився на команді з Азербайджану.
Нова команда
За інформацією джерела, 22 січня Безкоровайний пройшов медогляд і найближчим часом приєднається до команди, яка займає п'яте місце в чемпіонаті.
У нинішньому сезоні Безкоровайний провів дев'ять матчів на клубному рівні, в яких забив один гол. Контракт захисника спливає у червні 2027 року, а його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.
Футбол - новини за темою
Як раніше повідомляв Главред, ФК "Полісся" повідомив про рішення перевести Олексія Гуцуляка та Сергія Чоботенка до складу команди U-19. Клуб заявив, що футболісти відмовилися підписувати нові контракти, хоча їхні діючі угоди діють до червня 2026 року.
Згодом півзахисник "Полісся" Олексій Гуцуляк прокоментував рішення клубу перевести його в команду U-19.
Нагадаємо, що Руслан Маліновський знову вийшов у стартовому складі "Дженоа" і вдруге поспіль відзначився результативною передачею. Після асисту в матчі проти "Мілана", який завершився нічиєю 1:1, українець став одним із героїв поєдинку, що приніс "грифонам" першу перемогу за шість турів.
Читайте також:
- "Тема закрита": Мілевський побився з екс-одноклубником по "Динамо" під час матчу
- Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову
- Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну
ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією
ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця.
Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24.
Досягнення
- Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
- Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).
- УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
- Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред