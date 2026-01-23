Полісся запускає кадрові зміни: чому клуб відправив ключового гравця в оренду

Футболіст готується грати за команду, яка займає п’яте місце чемпіонату.

Данило Безкоровайний залишає "Полісся" / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcpolissya, instagram.com/fcpolissya

Данило Безкоровайний залишає "Полісся" та переходить в "Сумгаїт"

Українець підписав оренду на півроку з азербайджанським клубом

У нинішньому сезоні провів 9 матчів і забив 1 гол

Захисник житомирського "Полісся" Данило Безкоровайний залишив чемпіонат України і продовжить кар'єру у складі азербайджанського "Сумгаїта". Про це повідомили ТаТоТаке.

Рішення клубу та позиція тренера

26-річний футболіст не входить до планів головного тренера Руслана Ротаня, тому керівництво "вовків" ухвалило рішення відправити українця в оренду на півроку.

У послугах Данила був також зацікавлений казахстанський "Ордабаси", однак вибір захисника зупинився на команді з Азербайджану.

Нова команда

За інформацією джерела, 22 січня Безкоровайний пройшов медогляд і найближчим часом приєднається до команди, яка займає п'яте місце в чемпіонаті.

У нинішньому сезоні Безкоровайний провів дев'ять матчів на клубному рівні, в яких забив один гол. Контракт захисника спливає у червні 2027 року, а його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.

ФК Полісся / Інфографіка: Главред

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

