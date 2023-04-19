"Півники закукурікали": Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіян

Олександр Алієв не стримався після нападок росіян. Він записав емоційне відео.

https://glavred.net/sport/petushki-zakukarekali-aliev-yarko-postavil-na-mesto-obnaglevshih-rossiyan-10464568.html Посилання скопійоване

Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіян / скріншот

Колишній півзахисник "Динамо" і збірної України Олександр Алієв відповів на образи росіян через його відео зі зверненням до президента МОК Томаса Баха з проханням не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував повідомлення, які він отримав від росіян. Після цього екс-футболіст записав відеозвернення, в якому жорстко відповів на нападки жителів країни-агресора.

"Всім привіт. Хочу сказати про те відео, яке я уявив собі в сторону щодо відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних ігор. Мені вже почали писати ці росіяни. Я завжди підтримував те, щоб їх позбавили всіх міжнародних ігор, а тим більше Олімпійських. А щоб брали участь там наші спортсмени і прославляли Україну", - пояснив Алієв.

відео дня

"А ви росіяни, можете влаштувати у себе там, [неценз - ред], Олімпіаду Москви. І ось там кукурікати і вішайте собі медалі. А буде вам їх вішати ваш Путін, якщо доживе. Так що кукурікайте далі, [неценз - ред.]", - емоційно заявив Олександр.

Допуск Росії до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти. При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Вам може бути цікаво: