УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Півники закукурікали": Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіян

Сергій Кущ
19 квітня 2023, 20:58 оновлено 19 квітня, 20:58
236
Олександр Алієв не стримався після нападок росіян. Він записав емоційне відео.
Олександр Алієв
Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіян / скріншот

Колишній півзахисник "Динамо" і збірної України Олександр Алієв відповів на образи росіян через його відео зі зверненням до президента МОК Томаса Баха з проханням не допускати росіян і білорусів до міжнародних змагань.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував повідомлення, які він отримав від росіян. Після цього екс-футболіст записав відеозвернення, в якому жорстко відповів на нападки жителів країни-агресора.

"Всім привіт. Хочу сказати про те відео, яке я уявив собі в сторону щодо відсторонення російських спортсменів від усіх міжнародних ігор. Мені вже почали писати ці росіяни. Я завжди підтримував те, щоб їх позбавили всіх міжнародних ігор, а тим більше Олімпійських. А щоб брали участь там наші спортсмени і прославляли Україну", - пояснив Алієв.

відео дня

"А ви росіяни, можете влаштувати у себе там, [неценз - ред], Олімпіаду Москви. І ось там кукурікати і вішайте собі медалі. А буде вам їх вішати ваш Путін, якщо доживе. Так що кукурікайте далі, [неценз - ред.]", - емоційно заявив Олександр.

Допуск Росії до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет виступив з новою заявою щодо відсторонення спортсменів Росії та Білорусі, в якому зазначив, що готовий розглянути повернення атлетів цих країн на міжнародні старти. При цьому атлети повинні відповідати певним критеріям, в тому числі не підтримувати війну в Україні.

Міжнародний олімпійський комітет 28 березня прийняв нове рішення для російських і білоруських спортсменів.

Як заявив президент МОК Томас Бах за підсумками засідання виконкому організації на прес-конференції, російські та білоруські спортсмени зможуть брати участь в індивідуальних міжнародних змаганнях під нейтральним статусом. При цьому представники країн-агресорів не зможуть боротися за медалі на командних турнірах. Це викликало обурення в РФ.

Вам може бути цікаво:

Олімпійські ігри Олександр Алієв
Реклама

Головне за день

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає США

21:10 Світ
"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

19:46 Україна
Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

19:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:39

Не встиг повернутися: Алла Пугачова виганяє Максима Галкіна

21:25

Долар по 36,6: що буде з курсом валют найближчим часомВідео

21:10

Україна отримає потужну військову допомогу на 325 мільйонів: що передає СШАВідео

20:58

"Півники закукурікали": Алієв яскраво поставив на місце знахабнілих росіянВідео

20:51

"Зеленський був у напівоточенні": аналітики встановили точне місце перебування президента в АвдіївціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:05

"Кошмар, що з ним стало": Кіркоров приголомшив росіян дикими танцями на своєму концертіВідео

19:46

"Великий" наступ росіян остаточно провалився, Путін з цим змирився - експерт

19:33

"Нам не шкода": Потап розповів кому вигідні чутки про його розлучення з КаменськихВідео

19:29

Віталій Портников. Росія змушена воювати лахміттямВідеоблоги

Реклама
19:23

Бив ногами в голову та зламав ніс: на Волині офіцер накинувся на військового, у нього відмовили ноги

19:20

Сиди, росіянине, сопи в дві дірочки і мовчиПогляд

18:55

"Панцирі не врятують": до Москви від ЗСУ може долетіти все що завгодно - військовий експертВідео

18:33

Україну підморозить новий циклон: в країну мчить останнє похолодання-синоптикВідео

18:13

Світлана Тарабарова втретє стала мамою та показала дитину

17:59

"Росія кидає свою армію в "м'ясні атаки": військовий експерт вказав на провал ПутінаВідео

17:49

"Ворог концентрує найбільшу кількість сил": Сирський розповів про динамічні бої у БахмутіВідео

17:41

"Хвалюся": 49-річна Корольова показала себе в купальнику після втечі з РосіїВідео

17:30

Як коптити сало в домашніх умовах: неймовірна хитрість, про яку мало хто здогадується

17:16

Навіщо у кишені носити імбир: гроші додому потечуть рікою

17:10

Неймовірна головоломка: знайти зайву букву за 10 секунд зможуть лише люди з високим IQВідео

Реклама
17:09

Ще 2 роки війни: міністр оборони Британії дав невтішний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

17:08

"Все це зараз відбувається": Маляр - про контрнаступ ЗСУВідео

16:47

30 тисяч гривень військовим: у Генштабі зробили важливу заявуВідео

16:46

Худа Гросу вивалила пишний бюст на тлі американських гір

16:42

7 способів позбутися від личинок хруща і врятувати урожай картоплі

16:41

Він ще стане в нагоді: чому не можна виливати розсіл з огірківВідео

16:21

Чому 20 квітня наймістичніший день у році: прикмети і що не можна робитиВідео

16:04

Дорогоцінна річ: навіщо люди тоннами збирають пластикові кришки від пляшок і використовують повторноВідео

16:01

Газоводи і ланцюжки постачання: полковник запасу СБУ назвав слабкі місця РФ для ударів ЗСУВідео

15:54

Які знаки зодіаку зустрінуть свою любов в 2023 році: трьом пощастить вже в травні

15:50

Виріс зайвий орган: у 9-річного школяра знайшли рідкісне захворювання

15:34

Він хворий: Роднянський охарактеризував Корчевникова

15:30

"Наша головна мета - зруйнувати монополію чиновників", - народний депутат Олена Шуляк

15:15

Не найкращий варіант для жінок у віці: 4 відтінки волосся, які сильно старять жінокВідео

15:08

"Показувати нічого, в Кремлі бояться": експерт пояснив, чому в РФ масово скасовують паради до 9 травняВідео

15:03

Його знають тільки одиниці: царський рецепт дивовижної закуски з сала за 100 гривеньВідео

14:59

Колишня дружина Остапчука відреагувала на його нові стосункиВідео

14:57

Фанатки в чергу: соліст Imagine Dragons розлучився з дружиноюВідео

14:56

Як очистити згорілий емальований чайник: 2 перевірених способа

14:51

Китай схвалив ідею Макрона щодо перемовин України з РосієюВідео

Реклама
14:38

Favbet та ФК "Металіст передали позашляховик батальйону "Дике Поле" реклама

14:28

Небо стає більш безпечним: в Україну прибули ЗРК Patriot - РезніковВідео

14:25

Як дізнатися найбільший людський страх за знаком зодіаку: для кожного своя відповідьВідео

14:20

Навіщо смажити господарське мило на сковороді: приголомшливий фокус від хитрих господинь

14:02

"Мовляв зник/втік/помер": у Винника прокоментували чутки про жахливу хворобу співакаВідео

13:33

Україна отримала від Німеччини другу систему ППО Iris-T – SpiegelВідео

13:23

Гороскоп на завтра 20 квітня 2023: Козерогам - капризи, Рибам - вибух емоційВідео

13:19

Головоломка, яка "підкориться" лише геніям: потрібно знайти заховану зубну щітку за 7 секунд

13:16

"Що за зомбі на фото": докладне селфі Алли Пугачової налякало мережу

13:12

Пропонував "перемовини" і "здачу Криму": президент Бразилії засудив напад РФ на УкраїнуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти