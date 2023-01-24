"Підтримую "вагнерівців": переможець олімпіади від України не проти вбивати земляків

Бувший український шахіст Сергій Карякін заявив про те, що готовий брати участь у війні, розв'язаній РФ проти України.
У разі отримання повістки в армію він пообіцяв з'явитися у військкомат. Відповідну заяву спортсмен-зрадник зробив в інтерв'ю Sports.ru.
Відповідаючи на питання про те, як він поставиться до того, що йому можуть принести повістку про мобілізацію, він сказав: "Нормально. Прийду до військкомату, а там вже будь що буде. Ховатися не стану".
При цьому Карякін шокував заявою про те, що цілком підтримує геноцид, влаштований окупантами, і зокрема, зеками з ПВК "Вагнера", під Бахмутом.
"А за тим, що відбувається в містах Соледар і Бахмут, звичайно, стежу. Цілком підтримую хлопців з ПВК "Вагнер", які воюють за нашу країну", — додав спортсмен-путініст.
Що відомо про біографію Карякіна
Народився в українському Криму. Пізніше переїхав до Краматорська. Заслужений майстер спорту України. Переможець шахової Олімпіади 2004 року у складі збірної України.
У 2009 року указом президента РФ отримав російське громадянство. В ході президентських виборів 2018 року був довіреною особою Володимира Путіна. У 2022 підтримав вторгнення Росії в Україну. У зв'язку з цим комісія ФІДЕ з етики та дисципліни дискваліфікувала Сергія Карякіна.
Раніше знаменитий волейболіст, олімпійський чемпіон Лондона-2012 у складі збірної РФ Тарас Хтей, який народився і виріс у Львівській області, відкрито підтримав військову агресію РФ проти України.
Він заспівав дифірамби Володимиру Путіну і заявив про те, що т. зв. "спецоперація" є "вимушеним заходом".
Нагадаємо, раніше віце-президент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.
Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.
Додамо, що участь у шоу Навки також взяли російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.
Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.
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