"Підтримую "вагнерівців": переможець олімпіади від України не проти вбивати земляків

Сергій Карякін шокував заявою про те, що цілком підтримує геноцид, влаштований окупантами в Україні.

Сергій Карякін / Facebook/SKarjakin

Бувший український шахіст Сергій Карякін заявив про те, що готовий брати участь у війні, розв'язаній РФ проти України.

У разі отримання повістки в армію він пообіцяв з'явитися у військкомат. Відповідну заяву спортсмен-зрадник зробив в інтерв'ю Sports.ru.

Відповідаючи на питання про те, як він поставиться до того, що йому можуть принести повістку про мобілізацію, він сказав: "Нормально. Прийду до військкомату, а там вже будь що буде. Ховатися не стану".

При цьому Карякін шокував заявою про те, що цілком підтримує геноцид, влаштований окупантами, і зокрема, зеками з ПВК "Вагнера", під Бахмутом.

"А за тим, що відбувається в містах Соледар і Бахмут, звичайно, стежу. Цілком підтримую хлопців з ПВК "Вагнер", які воюють за нашу країну", — додав спортсмен-путініст.

Що відомо про біографію Карякіна

Народився в українському Криму. Пізніше переїхав до Краматорська. Заслужений майстер спорту України. Переможець шахової Олімпіади 2004 року у складі збірної України.

У 2009 року указом президента РФ отримав російське громадянство. В ході президентських виборів 2018 року був довіреною особою Володимира Путіна. У 2022 підтримав вторгнення Росії в Україну. У зв'язку з цим комісія ФІДЕ з етики та дисципліни дискваліфікувала Сергія Карякіна.

Раніше знаменитий волейболіст, олімпійський чемпіон Лондона-2012 у складі збірної РФ Тарас Хтей, який народився і виріс у Львівській області, відкрито підтримав військову агресію РФ проти України.

Він заспівав дифірамби Володимиру Путіну і заявив про те, що т. зв. "спецоперація" є "вимушеним заходом".

Нагадаємо, раніше віце-президент Української федерації фігурного катання Віктор Петренко взяв участь у льодовому шоу Аленький цветочек в російському Сочі.

Він зіграв одну з ролей у виставі Тетяни Навки - дружини прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Додамо, що участь у шоу Навки також взяли російські фігуристи, яких відсторонили від міжнародних змагань через повномасштабну війну, яку РФ розв'язала в Україні.

Серед них була Каміла Валієва, у якої був виявлений допінг на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

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