Бій Усика проти Кличка: промоутер дав коментар щодо поєдинку

У 2017 році Володимир Кличко завершив кар’єру.

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Чи битимуться Усик з Кличком / Колаж: Главред, фото instagram.com/usykaa

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Невже два українці битимуться в одному рингу

Чи повернеться Володимир Кличко в ринг для бою з Усиком

Останнім часом у спортивних колах обговорюється можливість поєдинку між Олександром Усиком та Володимиром Кличком. Також повідомлялося про те, що молодший Кличко має намір стати найстаршим чемпіоном у надважкій вазі, побити рекорд іншої легенди – Джорджа Формана.

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.

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"Для ясності: я ніколи згадував навіть про теоретичну можливість бою двох українських легенд – Усика та Кличка. Це неможливо", – написав Красюк у своєму Instragram.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Своєю чергою український боксер Володимир Кличко також висловлював думку, що не бачить змісту виходити на боксерський поєдинок з іншим українським спортсменом Олександром Усиком.

"Теоретично. Як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде того, хто переможе. Там будуть тільки той, хто програв. Тому я сенсу не бачу в цьому. Ні сенсу, ні можливості, ні бажання", — сказав Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Володимир Кличко востаннє виходив у ринг у 2017 році. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Після цього легендарний український боксер завершив кар’єру, хоча періодично з’являються чутки про його можливе повернення.

Олександр Усик - останні новини

Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити у крузвейті. На даний момент український боксер хоче насолодитися відпочинком та проведенням часу з сім'єю.

Ба більше за версією авторитетного журналу The Ring, у​​​​країнського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії у Лондоні.

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