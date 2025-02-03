Бій Усика проти Кличка: промоутер дав коментар щодо поєдинку

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- Чи повернеться Володимир Кличко в ринг для бою з Усиком
Останнім часом у спортивних колах обговорюється можливість поєдинку між Олександром Усиком та Володимиром Кличком. Також повідомлялося про те, що молодший Кличко має намір стати найстаршим чемпіоном у надважкій вазі, побити рекорд іншої легенди – Джорджа Формана.
Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк прокоментував можливість проведення поєдинку свого клієнта із Володимиром Кличком.
"Для ясності: я ніколи згадував навіть про теоретичну можливість бою двох українських легенд – Усика та Кличка. Це неможливо", – написав Красюк у своєму Instragram.
Своєю чергою український боксер Володимир Кличко також висловлював думку, що не бачить змісту виходити на боксерський поєдинок з іншим українським спортсменом Олександром Усиком.
"Теоретично. Як ви це бачите? Два українці – це як два брати Клички боксують один з одним. Там не буде того, хто переможе. Там будуть тільки той, хто програв. Тому я сенсу не бачу в цьому. Ні сенсу, ні можливості, ні бажання", — сказав Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".
Нагадаємо, Володимир Кличко востаннє виходив у ринг у 2017 році. Тоді він програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом в 11-му раунді. Після цього легендарний український боксер завершив кар’єру, хоча періодично з’являються чутки про його можливе повернення.
Олександр Усик - останні новини
Раніше, як писав Главред, промоутер Усика зробив заяву щодо планів боксера. Карасюк не виключає, що Усика знову можна буде побачити у крузвейті. На даний момент український боксер хоче насолодитися відпочинком та проведенням часу з сім'єю.
Ба більше за версією авторитетного журналу The Ring, українського спортсмена Олександра Усика визнали найкращим боксером за підсумками 2024 року. Цінну нагороду українець отримав на церемонії у Лондоні.
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Хто такий Олександр Усик?
Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) і The Ring (2022-н. ч.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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