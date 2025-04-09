Натяк з перчинкою: колишня футболіста Динамо затролила гравця

Експартнерка Герреро прокоментувала його вихід на поле.

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Сторіс Крижановської викликала резонанс / колаж: Главред, фото: wikipedia.org, instagram

Про що сказала Крижановська:

Допис без імені, але з натяком на особистий підтекст

Колишня звинувачувала Герреро у зрадах

Крістіна Крижановська, ексобраниця нападника київського "Динамо" та збірної Панами Едуардо Герреро, викликала активне обговорення у соцмережах після публікації сторіс в Instagram, зробленої одразу після матчу киян проти "Лівого берега".

У своєму дописі Крижановська показала, що спостерігала за грою, і після фінального свистка залишила емоційне повідомлення:

відео дня

"Ну і хавай своє г*вно. Хто зрозумів – той зрозумів"

Хоча імен у повідомленні не було, підписники одразу припустили, що воно адресоване саме Герреро. Футболіст з’явився на полі лише наприкінці зустрічі, що, ймовірно, стало причиною для такої реакції.

Раніше Крижановська публічно розповідала про непросте розставання з гравцем, яке супроводжувалося звинуваченнями у зрадах. Саме тому її допис сприйняли як натяк на особисті обставини.

Також дівчина прокоментувала чутки щодо її ймовірних стосунків з іншими гравцями — зокрема, з Бражком та Бущаном. За її словами, з Бражком пов'язували лише через підписку в Instagram і цікавість до гри, а Бущана — через чутки про його статус холостяка. При цьому Герреро, за її словами, не фігурував серед таких припущень.

Нагадаємо, Едуардо Герреро приєднався до "Динамо" у вересні 2024 року, перейшовши з "Зорі" за 2,5 млн євро. Відтоді він встиг провести 13 матчів за команду і забив 1 гол.

Публікація Крижановської швидко набрала популярності в соцмережах.

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Як раніше повідомляв Главред, один із лідерів київського "Динамо" Андрій Ярмоленко опинився в епіцентрі неоднозначної ситуації під час матчу Кубка України проти "Руху". Після фінального свистка досвідчений 35-річний футболіст зробив зауваження юному вболівальнику, який звернувся до нього кличкою "Ярмола".

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

Також чемпіон світу в суперважкій вазі Деніел Дюбуа заявив, що його бій за статус абсолютного чемпіона проти Олександра Усика запланований на липень і має відбутися на знаменитому стадіоні Уемблі.

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Українська асоціація футболу Українська асоціація футболу (до травня 2019 року мала назву Федерація футболу України, ФФУ) — всеукраїнська громадська незалежна спортивна організація, заснована 13 грудня 1991 року. Головна мета її діяльності — забезпечення та сприяння зростанню рівня і масовості футболу в Україні. Цілі діяльності асоціації: забезпечення гідного представництва України у міжнародному футбольному співтоваристві; розвиток системи пропаганди й популяризації футболу. Член УЄФА і ФІФА від 1992 року, пише Вікіпедія.

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