"На завод підемо працювати": російська спортсменка влаштувала скандал через війну в Україні

Біатлоністка в істериці зазначила, що Росія може прожити без втрати рівня лише один сезон.

Російська спортсменка / pixabay, соцмережі

Відома російська спортсменка, триразова чемпіонка Універсіади з біатлону Катерина Носкова заявила, що відсторонення збірної Росії від міжнародних стартів може серйозно вплинути на кадровий потенціал країни-агресора.

26-річна біатлоністка в істериці зазначила, що Росія може прожити без втрати рівня лише один сезон.

Надалі, коли почнеться "переварювання" один одного, Росія однозначно зменшить в результатах. Спортсменам не вистачатиме емоційної зарядженості.

"Сезон, може бути, ще два, ми зможемо на внутрішній конкуренції виїхати і чекати, що нас все-таки допустять. Якщо це триватиме довше і ніяких перспектив допуску не буде, то, напевно, багато спортсменів будуть шукати себе десь в іншому місці", - сказала Носкова в ефірі росТБ.

Російські вболівальники в коментарях іронізують над перспективами своєї країни.

"Завод, хороший завод, – не таке вже й погане місце", "Що за панічний настрій", - пишуть росіяни.

Раніше писали, як російський спортсмен і срібний призер Олімпіади-2014 з санного спорту Владислав Антонов отримав порядок денний в армію по мобілізації.

За словами головного тренера збірної Росії Артема Петракова, Антонов повинен був летіти з Красноярська на тренувальний збір в Сочі, проте за 2 дні отримав повідомлення, що необхідно з'явиться у військкомат. Спортсмен в паніці запитав, що їм робити.

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