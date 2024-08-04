Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

Українська стрибунка Ярослава Магучіх виборола золоту медаль на Олімпійських Іграх у Парижі.

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Україна виграла ще три медалі на Олімпіаді-2024 / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Україна поповнила свою скарбничку ще трьома медалями на Олімпійських іграх у Парижі. Про це повідомляє НОК.

Українська спортсменка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту. А Ярослава Магучіх стала чемпіонкою. Вона виборола золоту медаль на Олімпіаді-2024.

Магучіх подолала висоту в два метри, а Геращенко стрибнула на 1,95 метри. "Срібло" отримала австралійка Нікола Оліслагерс.

відео дня

Пізніше у Мережі з'явилось відео з емоціями дівчат одразу після змагань.

Дивіться відео з Олімпіади-2024 у Парижі:

Україна виграла ще три медалі на Олімпіаді-2024 / фото: скріншот

Після цього стало відомо про те, що Михайло Кохан став бронзовим призером із метання молота.

У перших двох спробах Кохан метнув молот на 78,54 та 79, 39 м. Третя спроба для була невдала, оскільки молот влетів у сітку. Під час шостої спроби Кохан закинув молот на відстань 79,24 м.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на українські перемоги.

"Ще три медалі здобувають українські спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі ... Пишаємось! Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати", - написав він.

Україна на Олімпіаді-2024 у Парижі

Нагадаємо, український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену з Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024 року.

Раніше стало відомо, що на Олімпіаді-2024 було розіграно комплект медалей у кульовій стрільбі з гвинтівки з трьох положень серед чоловіків. Серед переможців - український спортсмен Сергій Куліш.

Напередодні Збірна України з футболу не змогла подолати команду Аргентини на Олімпійських іграх-2024. У фінальному матчі групового етапу підопічні Руслана Ротаня програли з рахунком 0:2 і вилетіли з турніру.

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