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Де і коли дивитися боксерський бій Хижняка за золото Олімпіади-2024

Степан Гафтко
5 серпня 2024, 23:41
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Вже 7 серпня український боксер Олександр Хижняк проведе фінальний бій за золоту медаль на Олімпіаді у Парижі.
Де і коли дивитися боксерський бій Хижняка за золото Олімпіади-2024
Чемпіонський бій Хижняка на Олімпіаді-2024 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Суспільне Спорт

Український боксер Олександр Хижняк 7 серпня проведе вирішальний бій на Олімпіаді у Парижі за золоту медаль. Про це повідомляє Суспільне Спорт, саме на цьому каналі транслюватиметься вирішальний бій.

29-річний уродженець Полтави вдруге поспіль братиме участь у головному бою Олімпіади та матиме шанс завоювати для України золоту медаль. Суперником Хижняка у золотому фіналі вагової категорії до 80 кілограмів стане казахський боксер Нурбек Оралбай. Час початку поєдинку – о 23:51 за київським часом.

Де і коли дивитися боксерський бій Хижняка за золото Олімпіади-2024
Сітка боксерських змагань на Олімпіаді / Фото: МОК

Як повідомили у МОК, побачити протистояння можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного", які доступні на відеосервісі Megogo та цифровому ефірному телебаченні T2. Також прямий ефір із Парижа буде доступний на сайті suspilne.media у розділі "Олімпіада-2024".

відео дня

Варто сказати, що експерти вважають фаворитом саме українця, на його перемогу букмекери приймають ставки із коефіцієнтом 1,25, а на перемогу Оралбая коефіцієнт 3,7.

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі

Літні Олімпійські ігри 2024 — літні Олімпійські ігри, що проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті — острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії.

На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це будуть останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 року стали першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Треба також зауважити, що казахський спортсмен є наразі чемпіоном світу у цій ваговій категорії.

Олімпіада-2024 для України та основні події

Нагадаємо, що раніше, український боксер Олександр Хижняк переміг бразильця Вандерлі Перейру у чвертьфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг. Перемога гарантувала 28-річному спортсмену з Полтави медаль на Олімпійських іграх 2024 року.

Також український спортсмен із кульової стрільби Сергій Куліш став одним із переможців у своїй дисципліні під час Олімпіади у Парижі.

Напередодні стало відомо, що українська спортсменка Ірина Геращенко здобула бронзову медаль у стрибках у висоту. А Ярослава Магучіх стала чемпіонкою. Вона виборола золоту медаль на Олімпіаді-2024.

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