Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: онлайн трансляція матчу

22:36

Навес с правого корнера в центр штрафной, где удар ле Нормана прошелся мимо цели, пусть и с рикошетом, а Ляпорт требовал пенальти. А на повторе - там и на бедро приняли Эмерика, и руками дергали. Но судьи пенальти так и не дали. Странно.