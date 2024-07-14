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Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: онлайн трансляція матчу

Дмитро Відоменко
14 липня 2024, 21:48
468
Іспанія та Англія зійшлися у фінальному поєдинку на полі берлінського стадіону "Олімпіаштадіон" за звання чемпіонів Європи-2024.
Євро-2024, фінал
Євро-2024: у фіналі зіграють збірні Іспанії та Англії / УЄФА

Євро-2024 фінал фінал стартові склади:

Іспанія: Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья - Родрі, Фабіан Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс Мората.

Євро-2024, фінал

Англія: Вокер, Стоунз, Геї - Сака, Мейну, Райс, Шоу - Фоден, Беллінгем - Кейн.

Євро-2024, фінал

Англійці зіграють у фіналі європейської першості вдруге поспіль - у 2021-му вони зазнали поразки від Італії в серії післяматчевих пенальті. До слова, збірна Англії ще жодного разу не вигравала чемпіонат Європи.

відео дня

Натомість іспанці здобували титули чемпіонів Європи вже тричі - у 1964-му, 2008-му та 2012-му. У фіналі континентального турніру збірна Іспанії поступалася лише одного разу - у 1984 році, коли програла французам на чолі з Платіні.

Читайте на Главреді онлайн-трансляцію фіналу Євро-2024:

Сортування за хронологією
22:50

Первый удар в створ, первый голевой момент! Райс навесил со стандарта с правой в центр штрафной. В верховой борьбе удалось мяч сбросить на левый край вратарской, откуда Фоден бил в падении с острого угла, но Симон закрыл ближнюю штангу и забрал круглого. И практически сразу судья свистнул перерыв. 0:0 после первого тайма.

22:47

Cудья добавил две минуты к основному времени первого тайма.

22:44

Стоунз подхватил снаряд в центральном круге, выдал рейд метров на 30, собрал на себя троих, но его все же накрыли и толком сделать пас не дали. Ответная контратака Испании тоже захлебнулась.

22:36

Навес с правого корнера в центр штрафной, где удар ле Нормана прошелся мимо цели, пусть и с рикошетом, а Ляпорт требовал пенальти. А на повторе - там и на бедро приняли Эмерика, и руками дергали. Но судьи пенальти так и не дали. Странно.

22:28

Кейн поступил прямо как Грязный Гарри. За что и получает желтую карточку. Англичанин влетел шипами прямо в голеностоп Фабиану Руису, не достав при этом толком мяч.

22:20

Ямаль дважды за минуту попадал под прицел камер. Сначала не смог сделать пас по правому флангу, а затем его накрыли англичане возле своей штрафной. Шоу качественно подчистил, сместившись за Ламином, и не дал юному испанскому дарованию пробить.

22:18

Стоунз учудил черти что. Взял да и отдал пас верхом с бровки на своего вратаря. Благо, что не прямо в створ ворот и успел на лицевой остановить круглого Пикфорд. Еле-еле без автогола дело обошлось.

22:15

Уильямс закрутил с левого угла поля на дальний угол вратарской, где Родри головой сбросил мяч, а Робин ле Норман пробивал в падении через себя, но неудачно крутнул ногу. Мяч прошел сильно мимо ворот.

22:08

Крутил с левого угла Уильямс на Дани Карвахаль на линии вратарской, но эту легко разгадали все англичане. Невысокому правому защитнику Испанцев толком выпрыгнуть не дают - мяч выбит.

22:06


Не проходят пока комбинации на чужой половине поля у испанцев, но они не тушуются и при потере мяча сразу же бросаются в высокий прессинг - накрывая чуть ли не вратаря англичан Пикфорда.

22:01

Cтартовый свисток дан. Англичане сходу понеслись атаковать.

21:41

Главред приветствует всех любителей и фанатов футбола. Сегодня вечером в Берлине определится новый чемпион Европы - и им станут ли родоначальники "ногомяча" англичане, либо горячие южные парни - испанцы. Надеемся, команды подарят нам зрелищную и мощную игру.

Финал, Евро2024

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