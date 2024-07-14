Фінал Євро-2024 Іспанія Англія: онлайн трансляція матчу

Євро-2024 фінал фінал стартові склади:
Іспанія: Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья - Родрі, Фабіан Руїс, Ямал, Ольмо, Вільямс Мората.
Англія: Вокер, Стоунз, Геї - Сака, Мейну, Райс, Шоу - Фоден, Беллінгем - Кейн.
Англійці зіграють у фіналі європейської першості вдруге поспіль - у 2021-му вони зазнали поразки від Італії в серії післяматчевих пенальті. До слова, збірна Англії ще жодного разу не вигравала чемпіонат Європи.
Натомість іспанці здобували титули чемпіонів Європи вже тричі - у 1964-му, 2008-му та 2012-му. У фіналі континентального турніру збірна Іспанії поступалася лише одного разу - у 1984 році, коли програла французам на чолі з Платіні.
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Первый удар в створ, первый голевой момент! Райс навесил со стандарта с правой в центр штрафной. В верховой борьбе удалось мяч сбросить на левый край вратарской, откуда Фоден бил в падении с острого угла, но Симон закрыл ближнюю штангу и забрал круглого. И практически сразу судья свистнул перерыв. 0:0 после первого тайма.
Cудья добавил две минуты к основному времени первого тайма.
Стоунз подхватил снаряд в центральном круге, выдал рейд метров на 30, собрал на себя троих, но его все же накрыли и толком сделать пас не дали. Ответная контратака Испании тоже захлебнулась.
Навес с правого корнера в центр штрафной, где удар ле Нормана прошелся мимо цели, пусть и с рикошетом, а Ляпорт требовал пенальти. А на повторе - там и на бедро приняли Эмерика, и руками дергали. Но судьи пенальти так и не дали. Странно.
Кейн поступил прямо как Грязный Гарри. За что и получает желтую карточку. Англичанин влетел шипами прямо в голеностоп Фабиану Руису, не достав при этом толком мяч.
Ямаль дважды за минуту попадал под прицел камер. Сначала не смог сделать пас по правому флангу, а затем его накрыли англичане возле своей штрафной. Шоу качественно подчистил, сместившись за Ламином, и не дал юному испанскому дарованию пробить.
Стоунз учудил черти что. Взял да и отдал пас верхом с бровки на своего вратаря. Благо, что не прямо в створ ворот и успел на лицевой остановить круглого Пикфорд. Еле-еле без автогола дело обошлось.
Уильямс закрутил с левого угла поля на дальний угол вратарской, где Родри головой сбросил мяч, а Робин ле Норман пробивал в падении через себя, но неудачно крутнул ногу. Мяч прошел сильно мимо ворот.
Крутил с левого угла Уильямс на Дани Карвахаль на линии вратарской, но эту легко разгадали все англичане. Невысокому правому защитнику Испанцев толком выпрыгнуть не дают - мяч выбит.
Не проходят пока комбинации на чужой половине поля у испанцев, но они не тушуются и при потере мяча сразу же бросаются в высокий прессинг - накрывая чуть ли не вратаря англичан Пикфорда.
Cтартовый свисток дан. Англичане сходу понеслись атаковать.
Главред приветствует всех любителей и фанатов футбола. Сегодня вечером в Берлине определится новый чемпион Европы - и им станут ли родоначальники "ногомяча" англичане, либо горячие южные парни - испанцы. Надеемся, команды подарят нам зрелищную и мощную игру.
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