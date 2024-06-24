УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Спорт

Євро-2024 дайджест днів 6-7-8: найкурйозніший гол і німецька ковзанка проїжджає в плей-офф

Дмитро Відоменко
24 червня 2024, 18:30
30
Чемпіонат Європи з футболу-2024 практично підійшов до свого екватора - груповий етап практично закінчується (вже йдуть треті тури).
Євро, дайджест 6
Євро-2024: дайджест днів 6-7-8 / скріншот із відео

Євро-2024 Іспанія - Італія

Іспанці в матчі проти італійців виглядали активніше і проводили розмашисті атаки, створюючи небезпечні моменти біля воріт Доннарумми. У першому випадку голкіпер італійців кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий після удару Педрі, який замикав навіс Вільямса. Потім уже сам він, опинившись на позиції нападника, завдавав удару головою - м'яч пройшов поруч зі штангою. Доннарумма ж був у ударі того вечора. Упродовж кількох хвилин він врятував Італію від пропущеного м'яча, впоравшись із потужними ударами Морати та Фабіана Руїса. У другому таймі іспанці, як і раніше, здійснювали затяжні атаки, а італійці тільки різко огризалися контратаками. За підсумком долю зустрічі вирішив автогол. Доннарумма відбив м'яч після удару Морати прямо в Калафіорі - 1:0. Матч так і закінчився, а, отже, іспанці достроково взяли перше місце в групі B.

Євро-2024 Австрія - Польща

Австрія потужно і легко розгромила Польщу. Траунер уже на дев'ятій хвилині зустрічі відкрив рахунок. Щоправда, хоч Піонтек зумів зрівняти рахунок ще до перерви, однак опісля австрійці знищили противника. Здебільшого відзначався ветеран Арнаутович, який спочатку грамотно пропустив м'яч на Баумгартнера, який відзначився, а потім і сам забив гол із пенальті. За всіма прогнозами, перші два місця в квартеті "D" посядуть Франція і Нідерланди, однак, є думка, Австрія цілком може зіпсувати настрій голландцям в останньому турі.

Євро-2024 Нідерланди - Франція

Євро, дайджест 6

А ось Нідерланди з Францією вирішили по-гросмейстерськи розкачати нічию і поберегти сили - після перемог у першому турі. Щоправда, до речі, своєю нічиєю вони вирішили долю збірної Польщі. Ті, як написано вище, вщент поступилася Австрії (1:3) і тепер точно не зможе посісти місце вище останнього (тобто вже вилетіли з Євро-2024). Небезпечних моментів у Франції було загалом побільше. Але й голландці мали свої шанси, і навіть один раз вони забили-таки. Однак суддя гол Сімонса скасував через офсайд, який засік ВАР.

відео дня

Євро-2024 Чехія - Грузія

Євро, дайджест 6

Чехи почали набагато потужніше: у дебюті матчу вони обрушили шквал атак на ворота грузинів. Але воротар тих Мамардашвілі творив цього вечора справжні дива в рамці. І його команда на цьому відрізку не пропустила. У середині тайму Гіоргі все-таки змушений був капітулювати, але гол Гложека було справедливо скасовано через гру рукою. Наприкінці тайму Кашія отримав шикарний шанс після подачі зі штрафного, але із забійної позиції пробив у Станека. Далі втрутився ВАР і засік гру рукою з боку чеського захисника незадовго до удару грузина. Пенальті - Мікаутадзе його реалізував, вивівши Грузію вперед. Рахунок на 59-й хвилині зрівняв Шик, підстерігши відскок від штанги. Було у Чехії і ще кілька моментів, зокрема небезпечно били головою після подач Крейчі та Хітіл, але далі Мамардашвілі остаточно зберіг у безпеці свої ворота.

Євро-2024 Туреччина - Португалія

Євро, дайджест 6

Турки діяли агресивно і використовували високий пресинг, проте португальці все ж першими вибралися на чужу половину поля і завдали першого удару в площину зусиллями Кріштіану Роналду, який пробив з незручної позиції, - Байиндир чітко зловив м'яч. У середині тайму підопічні Роберто Мартінеса вийшли вперед - простріл Нуну Мендеша від лицьової замкнув Бернарду Сілва. А через деякий час турецькі футболісти "привезли" собі гол - після пасу Канселу атака португальців захлинулася, але Айкадин, не піднімаючи очей, віддав передачу назад у протихід голкіперу, записавши на свій рахунок автогол. Одразу після перерви португальці довели рахунок до розгрому завдяки Роналду, який добре викотив на порожні ворота Бруну Фернандешу.

Євро-2024 Бельгія-Румунія

Євро, дайджест 6

У нашій, українській групі "Е" ситуація заплуталася до неможливості. Після того як Україна обіграла Словаччину, Бельгія без особливих проблем обіграла Румунію. Уже на 2-й хвилині Тілеманс вивів бельгійців уперед - і далі бельгійці тотально домінували і контролювали гру протягом більшої її частини. Румуни огризалися лише епізодично і великої небезпеки не становили. Тим дивніше, що другий гол Бельгії трапився лише наприкінці поєдинку, коли відзначився де Брейне (отримавши пас через усе поле від свого воротаря). У підсумку, попереду в Бельгії матч з Україною, а в Румунії - зі Словаччиною. Причому всі чотири команди мають математично рівні шанси посісти будь-яке місце в групі.

Євро-2024 Німеччина - Швейцарія

Євро, дайджест 6

Здавалося, вже нічого не завадить Німеччині вийти з першого місця в плей-оф. Але збірна Швейцарії примудрилася дати німцям бол і навіть відкрити рахунок у матчі. На 28-й хвилині Фройлер прострілив, Ндой грамотно підставив ногу, внаслідок чого підопічні Якіна вийшли вперед. Німці потім прагнули виправити ситуацію, але швейцарці стримували будь-які атаки. Але вже після 90-й хвилині здорово зіграли заміни тренера Нагельсманна. Раум із лівого флангу чудово навісив у центр чужого штрафного майданчика, Фюллькруг вистрибнув, пробив головою в лівий кут - 1:1. Німеччина в підсумку перша, а Швейцарія фінішувала другою.

Євро-2024 Шотландія - Угорщина

Відверто нудним був матч аутсайдерів групи "А". Обережно грали обидві команди, боячись більше пропустити і програти, хоча й перемога і угорцям, і шотландцям залишала доволі примарні шанси на продовження боротьби. За перший тайм угорці нахапали карток, шотландці багато володіли м'ячем, про ворота ж обидві команди і не думали. Не надто картина змінилася і після перерви, проте Угорщина помітно додала в конкретиці - пішли, принаймні, удари. Утім, аж до закінчення основного часу подією, що найбільше запам'яталася, було зіткнення Варги з Ганном, за підсумками якого форвард угорців зазнав серйозної травми, покинувши поле на ношах. І тільки за хвилину до фінального свистка Угорщина втекла в результативну атаку. Пройшов пас Шаллаї з флангу і точний удар у дотик від Чобота, який вийшов на заміну, - 1:0. Шотландія вилітає, а Угорщина посідає третє місце.

Інші тексти за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

збірна Португалії збірна Голландії збірна Німеччини Збірна Швейцарії Євро-2024
Реклама

Головне за день

Зеленський замінив генерала Содоля після гучного скандалу

Зеленський замінив генерала Содоля після гучного скандалу

20:21 Україна
1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ

1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ

20:20 Україна
Українцям посилили відключення електроенергії: з'явилися графіки на 25 червня

Українцям посилили відключення електроенергії: з'явилися графіки на 25 червня

18:55 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

20-річний краш : дружина Меладзе показала фото їхнього старшого сина, Мережа охкає 7490

20-річний "краш": дружина Меладзе показала фото їхнього старшого сина, Мережа "охкає"

Уже ніколи не станцює : на фронті загинув відомий український хореограф 2259

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

Будуть потужні магнітні бурі: на Сонці відбулися зміни 1949

Будуть потужні магнітні бурі: на Сонці відбулися зміни

Росія може припинити обстрілювати Харків: в РНБО вказали на важливий момент 1930

Росія може припинити обстрілювати Харків: в РНБО вказали на важливий момент

Останні новини

20:21

Зеленський замінив генерала Содоля після гучного скандалу

20:20

1500 кілометрів - не проблема: Зеленський здивував кількістю уражених НПЗ в РФ

19:57

Навіщо потрібний кадик: неочікуване відкриття нашого тіла

19:50

Як відмити кришку унітазу від жовтих плям - більше не з'являться

19:49

По всій РФ: 103 тисячі росіян повстали проти путініста Філіпа Кіркорова

Україна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – ЯгунУкраїна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – Ягун
19:23

Люди вистрибували з вікон: сталася пожежа з вибухом на "оборонному" НДІ в Підмосков'їВідео

19:20

"Червона лінія для Заходу": яка допомога Росії з боку Китаю стане крахомВідео

19:19

Новий наступ РФ на півдні: названо ймовірні терміни початку загострення ситуації

19:10

Прильоти по Одесі 24 червня: що особливо бентежить і як реагуватиПогляд

Реклама
18:55

Українцям посилили відключення електроенергії: з'явилися графіки на 25 червня

18:40

Тане в роті: секретний рецепт найніжнішого шашлику зі свининиВідео

18:39

Без них зміниться ціла планета: навіщо потрібні комарі – неочікувані фактиВідео

18:30

Євро-2024 дайджест днів 6-7-8: найкурйозніший гол і німецька ковзанка проїжджає в плей-офф

18:12

Росіяни накопичують сили, щоб прорватись на півдні Запорізької області - Селезньов

18:11

Що в жодному разі не можна робити на цвинтарі: правдиві прикмети

18:07

Дружина 64-річного Тігіпка показала зворушливе селфі з тритижневою донькою

17:57

"Гидливе почуття": путіністка Тетяна Васильєва почала цькування Алли Пугачової

17:57

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

17:51

ЗМІ: ЗСУ вдарили по "унікальному" обʼєкту РФ у Криму, їй буде важче наводити ракети

17:34

Самознищилася і впала на росіян: ракета РФ наробила шуму в Криму - Коваленко

Реклама
17:19

73-річна сестра Чарльза III потрапила до лікарні зі струсом мозку

17:09

"РФ рухається у потрібному для нас напрямку": генерал описав сценарій падіння РосіїВідео

17:06

Що дозволено та заборонено ввозити в Україну з Польщі: список 2024 року

16:55

Штурмовиків РФ "перемололи" разом із технікою: ЗСУ відбили потужну атаку ворогаВідео

16:52

"Скіфське золото" буде експонуватися на виставці "Скарби Криму. Повернення" у Києві

16:47

Депортація українських біженців: в уряді Німеччини зробили важливу заяву

16:37

ЄС запровадив санкції проти російських артистів: хто у списку

16:31

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

16:29

Головна ціль КНР: стало відома умова, за якої Китай анексує території РосіїВідео

16:19

Начштабу "Азов" заявив на командувача Обʼєднаних сил ЗСУ Содоля: що відомо

15:59

"Він - боягуз і брехун": генерал сказав, як довго триватиме "дружба" Трампа і Путіна

15:58

Чим вивести пляму від кави: засіб за копійки з ефектом на мільйон

15:55

Церковне свято: що категорично заборонено робити 25 червня

15:54

"Спокійно можна їхати": астролог Росс назвав дні в липні, сприятливі для поїздок

15:53

Знайли без кінцівок: зірка "Піратів Карибського моря" помер від атаки акул

15:48

Що означає "як бобер у салі": відповідь здивуєВідео

15:39

"Бережи себе": Альбіна Джанабаєва публічно звернулася до Валерія Меладзе і показала дітей

15:26

Подвійний удар РФ по Покровську Іскандерами: є загиблі та десятки пораненихФото

15:20

Субсидія на ЖКГ "одним кліком": як оформити заявку на отримання грошей

15:19

ЗСУ можуть звільнити Крим невеликими зусиллями: названо дві головні цілі

Реклама
14:49

У Києві та 11 областях зросли обсяги обмежень світла: де діють аварійні відключення

14:42

"У Криму повномасштабна війна": РФ прикривається цивільними – Офіс президента

14:41

Удари дронами по кораблях в Азовському морі: в ГУР анонсували "сюрпризи" для РФ

14:39

Що ні в якому разі не можна дарувати: топ-5 невдалих подарунків

14:36

Чим відмити фарбу з одягу: прості способи допомогти прибрати забруднену тканину

14:33

Новий церковний календар на липень 2024: дати всіх свят

14:12

"Нічого особистого - тільки бізнес": відомо, чому Індія не підписала комюніке на саміті

14:07

"Сподівання РФ марні, а КНР на роздоріжжі": китайський "саміт миру" вдарить по Пекіну – генералВідео

14:00

Абрикоса скинула листя та зелені плоди на землю: що це означає і як вилікувати деревоВідео

14:00

Гороскоп на липень від Влада Росса: Росія закидає Україну бомбами і піде в новий наступВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти