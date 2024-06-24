Євро-2024 дайджест днів 6-7-8: найкурйозніший гол і німецька ковзанка проїжджає в плей-офф

Чемпіонат Європи з футболу-2024 практично підійшов до свого екватора - груповий етап практично закінчується (вже йдуть треті тури).

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Євро-2024: дайджест днів 6-7-8 / скріншот із відео

Євро-2024 Іспанія - Італія

Іспанці в матчі проти італійців виглядали активніше і проводили розмашисті атаки, створюючи небезпечні моменти біля воріт Доннарумми. У першому випадку голкіпер італійців кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий після удару Педрі, який замикав навіс Вільямса. Потім уже сам він, опинившись на позиції нападника, завдавав удару головою - м'яч пройшов поруч зі штангою. Доннарумма ж був у ударі того вечора. Упродовж кількох хвилин він врятував Італію від пропущеного м'яча, впоравшись із потужними ударами Морати та Фабіана Руїса. У другому таймі іспанці, як і раніше, здійснювали затяжні атаки, а італійці тільки різко огризалися контратаками. За підсумком долю зустрічі вирішив автогол. Доннарумма відбив м'яч після удару Морати прямо в Калафіорі - 1:0. Матч так і закінчився, а, отже, іспанці достроково взяли перше місце в групі B.

Євро-2024 Австрія - Польща

Австрія потужно і легко розгромила Польщу. Траунер уже на дев'ятій хвилині зустрічі відкрив рахунок. Щоправда, хоч Піонтек зумів зрівняти рахунок ще до перерви, однак опісля австрійці знищили противника. Здебільшого відзначався ветеран Арнаутович, який спочатку грамотно пропустив м'яч на Баумгартнера, який відзначився, а потім і сам забив гол із пенальті. За всіма прогнозами, перші два місця в квартеті "D" посядуть Франція і Нідерланди, однак, є думка, Австрія цілком може зіпсувати настрій голландцям в останньому турі.

Євро-2024 Нідерланди - Франція

А ось Нідерланди з Францією вирішили по-гросмейстерськи розкачати нічию і поберегти сили - після перемог у першому турі. Щоправда, до речі, своєю нічиєю вони вирішили долю збірної Польщі. Ті, як написано вище, вщент поступилася Австрії (1:3) і тепер точно не зможе посісти місце вище останнього (тобто вже вилетіли з Євро-2024). Небезпечних моментів у Франції було загалом побільше. Але й голландці мали свої шанси, і навіть один раз вони забили-таки. Однак суддя гол Сімонса скасував через офсайд, який засік ВАР.

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Євро-2024 Чехія - Грузія

Чехи почали набагато потужніше: у дебюті матчу вони обрушили шквал атак на ворота грузинів. Але воротар тих Мамардашвілі творив цього вечора справжні дива в рамці. І його команда на цьому відрізку не пропустила. У середині тайму Гіоргі все-таки змушений був капітулювати, але гол Гложека було справедливо скасовано через гру рукою. Наприкінці тайму Кашія отримав шикарний шанс після подачі зі штрафного, але із забійної позиції пробив у Станека. Далі втрутився ВАР і засік гру рукою з боку чеського захисника незадовго до удару грузина. Пенальті - Мікаутадзе його реалізував, вивівши Грузію вперед. Рахунок на 59-й хвилині зрівняв Шик, підстерігши відскок від штанги. Було у Чехії і ще кілька моментів, зокрема небезпечно били головою після подач Крейчі та Хітіл, але далі Мамардашвілі остаточно зберіг у безпеці свої ворота.

Євро-2024 Туреччина - Португалія

Турки діяли агресивно і використовували високий пресинг, проте португальці все ж першими вибралися на чужу половину поля і завдали першого удару в площину зусиллями Кріштіану Роналду, який пробив з незручної позиції, - Байиндир чітко зловив м'яч. У середині тайму підопічні Роберто Мартінеса вийшли вперед - простріл Нуну Мендеша від лицьової замкнув Бернарду Сілва. А через деякий час турецькі футболісти "привезли" собі гол - після пасу Канселу атака португальців захлинулася, але Айкадин, не піднімаючи очей, віддав передачу назад у протихід голкіперу, записавши на свій рахунок автогол. Одразу після перерви португальці довели рахунок до розгрому завдяки Роналду, який добре викотив на порожні ворота Бруну Фернандешу.

Євро-2024 Бельгія-Румунія

У нашій, українській групі "Е" ситуація заплуталася до неможливості. Після того як Україна обіграла Словаччину, Бельгія без особливих проблем обіграла Румунію. Уже на 2-й хвилині Тілеманс вивів бельгійців уперед - і далі бельгійці тотально домінували і контролювали гру протягом більшої її частини. Румуни огризалися лише епізодично і великої небезпеки не становили. Тим дивніше, що другий гол Бельгії трапився лише наприкінці поєдинку, коли відзначився де Брейне (отримавши пас через усе поле від свого воротаря). У підсумку, попереду в Бельгії матч з Україною, а в Румунії - зі Словаччиною. Причому всі чотири команди мають математично рівні шанси посісти будь-яке місце в групі.

Євро-2024 Німеччина - Швейцарія

Здавалося, вже нічого не завадить Німеччині вийти з першого місця в плей-оф. Але збірна Швейцарії примудрилася дати німцям бол і навіть відкрити рахунок у матчі. На 28-й хвилині Фройлер прострілив, Ндой грамотно підставив ногу, внаслідок чого підопічні Якіна вийшли вперед. Німці потім прагнули виправити ситуацію, але швейцарці стримували будь-які атаки. Але вже після 90-й хвилині здорово зіграли заміни тренера Нагельсманна. Раум із лівого флангу чудово навісив у центр чужого штрафного майданчика, Фюллькруг вистрибнув, пробив головою в лівий кут - 1:1. Німеччина в підсумку перша, а Швейцарія фінішувала другою.

Євро-2024 Шотландія - Угорщина

Відверто нудним був матч аутсайдерів групи "А". Обережно грали обидві команди, боячись більше пропустити і програти, хоча й перемога і угорцям, і шотландцям залишала доволі примарні шанси на продовження боротьби. За перший тайм угорці нахапали карток, шотландці багато володіли м'ячем, про ворота ж обидві команди і не думали. Не надто картина змінилася і після перерви, проте Угорщина помітно додала в конкретиці - пішли, принаймні, удари. Утім, аж до закінчення основного часу подією, що найбільше запам'яталася, було зіткнення Варги з Ганном, за підсумками якого форвард угорців зазнав серйозної травми, покинувши поле на ношах. І тільки за хвилину до фінального свистка Угорщина втекла в результативну атаку. Пройшов пас Шаллаї з флангу і точний удар у дотик від Чобота, який вийшов на заміну, - 1:0. Шотландія вилітає, а Угорщина посідає третє місце.

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