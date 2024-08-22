Ще одна перемога після ОІ: Магучіх здобула перемогу в Діамантовій лізі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх бере участь у Діамантовій лізі, яка проходить у швейцарській Лозанні. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України на своїй сторінці у Facebook.
У секторі для стрибків у висоту перемогу святкувала Ярослава Магучіх. Українка єдина, кому підкорилася висота 1,99м.
Це стала вже 17 перемога для Ярослави у Діамантових лігах, в яких вона регулярно бере участь.
Хто така Ярослава Магучіх?
Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.
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