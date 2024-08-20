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Ломаченко наїхав на нардепів, що виступили за заборону УПЦ МП: скандальні деталі

Даяна Швець
20 серпня 2024, 13:36
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Відомий український боксер розкритикував плани Верховної Ради України заборонити церкву УПЦ МП.
Ломаченко
Ломаченко / Колаж: Главред, Фото:instagram.com/lomus_official, фото: facebook

Чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі Василь Ломаченко прокоментував заборону діяльності УПЦ МП в Україні Верховною Радою.

Спортсмен висловив своє бачення в Instagram-stories.

На думку Ломаченка, народних обранців, які вирішили заборонити московський патріархат, чекають серйозні наслідки.

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"Ті, хто бере участь у забороні УПЦ, зовсім не розуміють наслідків того, що потім буде відбуватися... Мир усім", - написав Ломаченко.

Ломаченко про УПЦ МП
Ломаченко про УПЦ МП / Василь Ломаченко/Instagram

Хто такий Василь Ломаченко

Ломаче́нко Васи́ль Анато́лійович (нар. 17 лютого 1988, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, УРСР) — професійний боксер.
Чемпіон світу в напівлегкій (версія WBO (2014 — 2016)), другій напівлегкій вазі (версія WBO (2016 — 2018)) та легкій (версії WBA (Super) (2018 — 2020), WBO (2018 — 2020), WBC (2019 — 2020), IBF (2024 - т.ч.) та The Ring (2018 — 2020)) вагових категоріях. Загалом переміг 15 бійців за титул чемпіона світу.
Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор (у 2008 та 2012 роках).
На аматорському рівні дворазовий чемпіон світу (2009, 2011), чемпіон Європи (2008), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України.
Найтитулованіший український боксер.

Боксер не раз висловлював схожу позицію та стверджував, що для нього неприємно, коли пробують ліквідувати московський патріархат.

"Для того, щоб коментувати дії тієї чи іншої людини, напевно, потрібно самому бути дуже сильно чистим. Я до таких людей себе не відношу. Тому критикувати когось і говорити, що це неправильно… Я більше намагаюся всередині себе і глибше під себе копати, що я роблю і як роблю, дивитися більше за собою і себе виправляти.

А те, що відбувається навколо, звісно, неприємно. На сто відсотків воно так не має бути. Боляче дивитися на це, дуже боляче. Під якими б кутами ми не дивилися, це точно не так має відбуватися.

Я дуже давно слухав одну пісню, і нещодавно вона трапилася мені в плейлисті. Я почув там слова "Очистити золото від домішок". Напевно, це те, що сьогодні відбувається з нашою церквою. Зараз золото очищається від домішок. Якою я бачу нашу православну церкву в майбутньому? Золотою і квітучою", — сказав Ломаченко в інтерв'ю YouTube-каналу СПЖ.

Заборона УПЦ МП в Україні

У вівторок, 20 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії, таким чином в Україні заборонили діяльність УПЦ МП.

До речі, наприкінці липня у ВР саботували заборону УПЦ. У парламенті стався конфлікт між членами провладної коаліції та опозицією через небажання перших виносити на голосування законопроєкт про заборону УПЦ МП, діяльність якої повʼязують з Російською православною церквою.

У жовтні 2023 Рада зробила перший крок для заборони УПЦ МП в Україні - "за" проголосували 267 депутатів.

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