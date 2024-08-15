Суперкубок УЄФА: Реал переміг Аталанту із прем'єрним голом Мбаппе

Реал Мадрид став володарем Суперкубка УЄФА, "вершкові" впевнено перемогли італійську Аталанту.

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Реал став володарем Суперкубку УЄФА / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Мадридський Реал у Суперкубку УЄФА впевнено обіграв Аталанту із Бергамо з рахунком 2-0, вперше за "вершкових" відзначився форвард Кіліан Мбаппе. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Як повідомляє офіційни сайт УЄФА, мадридський клуб з початку зустрічі завлодів ініціативою, зіркове тріо Родріго, Мбаппе та Вінісіус постійно загрожували воротам італійського клубу.

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Проте саме Аталанта змарнувала першою хорошу нагоду, щоб відкрити рахунок у зустрічі. Де Рон прострілив із флангу, а його партнер поцілив м'ячем у хрестовину воріт.

У другій половині зустрічі, на диво, Аталанта продовжувала тиснути на ворота Куртуа. Саме бельгійський голкіпер став героєм у кількох епізодах та показав дивовижну реакцію, відбивши "мертві" удари.

У відповідь "Реал" підняв темп і повів у рахунку на 59-й хвилині - Вінісіус обіграв оборонця і вивів Вальверде на порожні ворота.

Пізніше перший гол за "вершкових" забив французький форвард Кіліан Мбаппе. Фінальні 20 хвилин перетворилися на формальність. Королівський клуб холоднокровно довів матч до логічної перемоги та вшосте в історії здобув Суперкубок УЄФА. "Аталанта" ж гідно билася і показала високий рівень за місяць до старту Ліги чемпіонів.

Що таке Суперкубок УЄФА Суперкубок УЄФА, або Суперкубок Європи - символічний щорічний турнір під егідою УЄФА, який відкриває європейський футбольний сезон. Турнір складається з одного матчу між переможцем Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА (з 1972 до 1999 року в Суперкубку УЄФА брав участь володар Кубку володарів кубків УЄФА, з 2000 до 2009 року — володар Кубка УЄФА) сезону, що минув. Матч за Суперкубок проходить наприкінці серпня перед початком футбольного сезону, який проводиться за структурою "осінь-весна". У цей час закривається трансферне вікно, а тому команди-учасники грають з оновленими складами.

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