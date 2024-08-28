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"Динамо" вкотре не виправдало надії фанатів: підсумок матчу за прохід в ЛЧ

Степан Гафтко
28 серпня 2024, 01:18
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Київське "Динамо" за підсумком двох матчів поступилось австрійському "Зальцбургу" та не вийшло в основний етап Ліги Чемпіонів.
'Динамо' вкотре не виправдало надії фанатів: підсумок матчу за прохід в ЛЧ
Динамо не пройшло в Лігу Чемпіонів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ФФУ

Київському "Динамо" не вдалось виграти матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". Кияни звели внічию поєдинок. Про результати повідомляє сайт УЄФА.

"Віце-чемпіон України взявся атакувати з перших хвилин. Утім, спроба стартового тиску обернулася хіба що дальнім ударом Піхальонка повз ворота. Натомість "червоні бики" реалізували перший момент – Дагім у контратаці змістився вздовж лінії штрафного в центр і пробив у кут", - пишуть на сайті УЄФА.

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"Зальцбург" ще до екватору тайму міг забивати більше. Зокрема, Дедіч відправив м'яч вище воріт після вривання з флангу, Глух не влучив у кут із кількох метрів, а Єо не зміг акцентовано пробити. Ще один постріл останнього з гострого кута витягнув Бущан.

Не дивлячись на результат, "Динамо" змогло відігратись. Захисник Михавко закинув довгу передачу на Ваната, який, в свою чергу, провів гол у дальній кут.

Шанси вийти вперед "біло-сині" мали до та після перерви. Піхальонок трохи недокрутив у дальній кут, а прорив Кабаєва заблокували. Ванат же в пробив вище воріт у дотик після прострілу Ярмоленка. Між цими нагодами тринькали моменти й господарі. Байду двічі бив із меж штрафного – влучив в оборонця і не поцілив у рамку.

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Нагадаємо, раніше на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко.

Також раніше повідомлялт, що надання Україні 50 мільярдів євро допомоги може опинитися під загрозою через розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету. Рішення щодо чотирирічної програми допомоги мають ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Також стало відомо, що легенду українського футболу Андрія Шевченко призначили головою української асоціації футболу.

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