'Динамо' вкотре не виправдало надії фанатів: підсумок матчу за прохід в ЛЧ

Київське "Динамо" за підсумком двох матчів поступилось австрійському "Зальцбургу" та не вийшло в основний етап Ліги Чемпіонів.

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Динамо не пройшло в Лігу Чемпіонів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ФФУ

Київському "Динамо" не вдалось виграти матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". Кияни звели внічию поєдинок. Про результати повідомляє сайт УЄФА.

"Віце-чемпіон України взявся атакувати з перших хвилин. Утім, спроба стартового тиску обернулася хіба що дальнім ударом Піхальонка повз ворота. Натомість "червоні бики" реалізували перший момент – Дагім у контратаці змістився вздовж лінії штрафного в центр і пробив у кут", - пишуть на сайті УЄФА. відео дня

"Зальцбург" ще до екватору тайму міг забивати більше. Зокрема, Дедіч відправив м'яч вище воріт після вривання з флангу, Глух не влучив у кут із кількох метрів, а Єо не зміг акцентовано пробити. Ще один постріл останнього з гострого кута витягнув Бущан.

Не дивлячись на результат, "Динамо" змогло відігратись. Захисник Михавко закинув довгу передачу на Ваната, який, в свою чергу, провів гол у дальній кут.

Шанси вийти вперед "біло-сині" мали до та після перерви. Піхальонок трохи недокрутив у дальній кут, а прорив Кабаєва заблокували. Ванат же в пробив вище воріт у дотик після прострілу Ярмоленка. Між цими нагодами тринькали моменти й господарі. Байду двічі бив із меж штрафного – влучив в оборонця і не поцілив у рамку.

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