Шахтар пропустив уже на 21-й секунді та дозволив Кристал Пелес швидко захопити ініціативу в півфіналі Ліги конференцій.

Стандарти й контратаки принесли перемогу "Крістал Пелес"

Коротко:

"Шахтар" програв "Крістал Пелас" 1:3 у півфіналі ЛК

Сарр забив на 21-й секунді — рекорд турніру

Очеретько зрівняв, але Камада і Ларсен вирішили матч

"Шахтар" невдало розпочав перший півфінальний матч Ліги конференцій, поступившись англійському "Крістал Пелес" із рахунком 1:3 у поєдинку, який запам’ятався швидким стартом та високою інтенсивністю боротьби, пише "Суспільне Спорт"

Англійський клуб відкрив рахунок уже на 21-й секунді гри: фланговий нападник "Крістал Пелес" Ісмаїла Сарр опинився в потрібному місці в штрафному майданчику та точно пробив у дальній нижній кут. Цей гол став найшвидшим в історії Ліги конференцій, одразу задавши тон усьому матчу.

Спроби "Шахтаря" відповісти

"Гірники" мали шанс швидко відповісти. На 27-й хвилині після прострілу Вінісіуса Тобіаса та невдалої спроби Максенса Лакруа вибити м’яч епізод завершився кутовим, але до реальної загрози воротам суперника справа не дійшла.

Після перерви команда змогла повернутися в гру. На 48-й хвилині після подачі з кутового Кауан Еліас головою скинув м’яч, а Олег Очеретько першим зіграв на добиванні та зрівняв рахунок — 1:1.

Відповідь "Крістал Пелас"

Втім, вже за кілька хвилин ініціативу знову перехопили англійці. На 53-й хвилині Дмитро Різник двічі врятував ворота "Шахтаря" після удару Сарра та добивання Жана-Філіпа Матета, але на 58-й хвилині після розіграшу кутового Даїчі Камада в один дотик вивів "Крістал Пелес" уперед.

Крапку в матчі було поставлено на 84-й хвилині, коли помилка "Шахтаря" в центрі поля призвела до швидкої атаки. Камада віддав розрізну передачу на Йоргена Странда Ларсена, який встановив остаточний рахунок — 3:1.

Підсумок матчу

Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Крістал Пелес" відбудеться у четвер, 7 травня, о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь

Ліга конференцій. Півфінал (перший матч)"Шахтар" (Україна) — "Крістал Пелес" (Англія) — 1:3Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Крім того, донецький "Шахтар" у нинішньому сезоні зберігає шанси здобути перший із 2009 року євротрофей у Лізі конференцій УЄФА. Водночас "гірники" уважно стежать за перебігом подій у трьох європейських чемпіонатах, адже це може відкрити для них шлях до участі в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

