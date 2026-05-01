Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

Руслан Іваненко
1 травня 2026, 00:29оновлено 1 травня, 02:08
Шахтар пропустив уже на 21-й секунді та дозволив Кристал Пелес швидко захопити ініціативу в півфіналі Ліги конференцій.
Стандарти й контратаки принесли перемогу "Крістал Пелес"

Коротко:

  • "Шахтар" програв "Крістал Пелас" 1:3 у півфіналі ЛК
  • Сарр забив на 21-й секунді — рекорд турніру
  • Очеретько зрівняв, але Камада і Ларсен вирішили матч

"Шахтар" невдало розпочав перший півфінальний матч Ліги конференцій, поступившись англійському "Крістал Пелес" із рахунком 1:3 у поєдинку, який запам’ятався швидким стартом та високою інтенсивністю боротьби, пише "Суспільне Спорт"

Англійський клуб відкрив рахунок уже на 21-й секунді гри: фланговий нападник "Крістал Пелес" Ісмаїла Сарр опинився в потрібному місці в штрафному майданчику та точно пробив у дальній нижній кут. Цей гол став найшвидшим в історії Ліги конференцій, одразу задавши тон усьому матчу.

Спроби "Шахтаря" відповісти

"Гірники" мали шанс швидко відповісти. На 27-й хвилині після прострілу Вінісіуса Тобіаса та невдалої спроби Максенса Лакруа вибити м’яч епізод завершився кутовим, але до реальної загрози воротам суперника справа не дійшла.

ФК "Шахтар" / Інфографіка: Главред

Після перерви команда змогла повернутися в гру. На 48-й хвилині після подачі з кутового Кауан Еліас головою скинув м’яч, а Олег Очеретько першим зіграв на добиванні та зрівняв рахунок — 1:1.

Втім, вже за кілька хвилин ініціативу знову перехопили англійці. На 53-й хвилині Дмитро Різник двічі врятував ворота "Шахтаря" після удару Сарра та добивання Жана-Філіпа Матета, але на 58-й хвилині після розіграшу кутового Даїчі Камада в один дотик вивів "Крістал Пелес" уперед.

Ліга конференцій / Інфографіка: Главред

Крапку в матчі було поставлено на 84-й хвилині, коли помилка "Шахтаря" в центрі поля призвела до швидкої атаки. Камада віддав розрізну передачу на Йоргена Странда Ларсена, який встановив остаточний рахунок — 3:1.

Матч-відповідь між "Шахтарем" та "Крістал Пелес" відбудеться у четвер, 7 травня, о 22:00 за київським часом.

Ліга конференцій. Півфінал (перший матч)"Шахтар" (Україна) — "Крістал Пелес" (Англія) — 1:3Голи: Очеретько, 48 — Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Спорт - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, у турецькому Трабзоні бій за титул чемпіона світу за версією Універсальної боксерської організації (UBO) між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим спортсменом Емірханом Калканом завершився масовою бійкою просто на рингу.

Крім того, донецький "Шахтар" у нинішньому сезоні зберігає шанси здобути перший із 2009 року євротрофей у Лізі конференцій УЄФА. Водночас "гірники" уважно стежать за перебігом подій у трьох європейських чемпіонатах, адже це може відкрити для них шлях до участі в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Нагадаємо, що футболіст збірної України Михайло Мудрик отримав 4-річну дискваліфікацію у справі про порушення антидопінгових правил. Раніше гравець уже був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях на час розслідування.

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

02:02Фронт
Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

23:46Світ
Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

22:44Війна
"Кожного дня приходить": Денисенко зробила заяву щодо стосунків із Федінчиком

Гості з неба: які птахи приносять у дім удачу, а які - тривожні новини

Карта Deep State онлайн за 30 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Чому на телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: пояснення здивує багатьох

На один знак зодіаку чекає дуже прибутковий місяць: гороскоп на травень 2026

Останні новини

02:02

"Попереду дуже непрості часи": у DeepState попередили про загострення на фронті

00:29

Шанси "Шахтаря" у Лізі конференцій "тануть": деталі матчу з "Крістал Пелес"

00:10

Перелив орхідеї не загрожує: проста хитрість для контрольованого зволоженняВідео

30 квітня, четвер
23:55

Журі Венеціанської бієнале-2026 пішло у відставку - яка причина і до чого тут РФ

23:46

Трамп назвав несподівану причину продовження війни в Україні - що сказав

Справжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травеньСправжнє потепління в Україну прийде не одразу: прогноз погоди на травень
23:30

Зірка "Американського пирога" розкрила свій тижневий заробіток на OnlyFans

23:20

Гороскоп на травень 2026: кому кінець весни відкриє новий шлях і принесе важливі відповідіВідео

23:06

Як відбілити білі кросівки: три домашні способи швидко повернути білизнуВідео

22:44

Як довго триватиме наступ РФ: генерал Півненко оцінив потенціал окупантів

Реклама
22:33

Гороскоп на травень для Водоліїв: кохання, переїзд і несподівані зміни

21:59

Три знаки зодіаку незабаром зіткнуться з важким випробуванням — хто вони

21:51

Секрет харизми: які дати народження вважаються наймилішими

21:48

Україна чи Росія: хто відновлюватиме "міста-привиди" Донбасу, розкрито сценарії

21:20

США і РФ обговорюють послаблення санкцій: з’явився несподіваний сценарій

21:10

Що чекає на ТЦК і коли "ухилянтам" анулюють штрафи: як зміниться мобілізація

20:58

Потужний вибух пролунав поблизу ТЦК та СП в Білій Церкві - що відомоФото

20:20

Одна склянка порошку в злив - як за ніч позбутися жиру та бруду в трубах

20:15

Чим підживити огірки після пересаджування: врожай збиратимете ящиками

19:56

Усик – Верховен: колишній чемпіон світу назвав головну ваду суперника українця

19:52

Лікарі досі сперечаються: навіщо потрібні зуби мудрості і чи варто їх видалятиВідео

Реклама
19:42

Росія офіційно приєднала до себе 1,5 млн км² території Китаю: як так сталось та колиВідео

19:26

Як вплине на фронт масова мобілізація в РФ: "Флеш" відповів

19:25

Дніпро виходить із "холодної зони": який день вікенду буде найтепліший

19:21

Щоб не зіпсувати смак: яку приправу в жодному разі не можна додавати в гаряче

19:16

Встигнути до червня: повний список культур, які треба посадити в травні

19:10

Розмова Трампа з Путіним: Невзлін назвав сигнал та ризик для УкраїниПогляд

19:07

Samsonite — бренд, якому довіряють мандрівники вже понад 100 років новини компанії

18:37

Просування РФ та зачистка ЗСУ: як змінилася лінія фронту — DeepState

18:24

Рідкісний випадок: у США зловили унікального двоколірного лобстераВідео

18:20

Умова Росії для перемир'я у війні: Зеленський розповів, що хоче Кремль від Заходу

18:19

Пілот розповів, чому багатьом страшно літати: що турбує пасажирів

18:15

Навіщо змішувати лавровий лист із содою: несподіваний ефект простих продуктів

17:55

Мало хто знає: чому насправді тюльпани не дають квітів і як змусити їх зацвісти

17:25

"Можливо, це зміниться": Шарліз Терон відмовилася жити з чоловіками

17:24

Мадяр поставив Україні ультиматум, щоб розблокувати вступ в ЄС - ЗМІ

17:17

"Сильно посварилися": Оля Фреймут покарала відомого продюсера

17:15

На кого чекає місяць сюрпризів, грошей та важливих рішень: гороскоп на травень 2026Відео

17:15

Літо без комарів: як захистити подвір’я та дім від небезпечних кровососів

17:11

Українці можуть залишитись без води і каналізації: які регіони в зоні ризику, список

17:04

Що хоче сказати кішка чи собака, хитаючи головою: чи варто хвилюватися

Реклама
16:51

Штормове попередження помаранчевого рівня: на Тернопільщині очікується негода

16:50

Як сказати "изобилие" та "безделушка" українською: більшість не здогадується

16:30

Гривня раптово виросла: новий курс валют на 1 травня

16:22

Фінансові сюрпризи та нові знайомства: травень готує одному знаку великі зміниВідео

16:16

Кому 1 травня молитися про захист від недобрих людей: яке церковне свято

16:12

Як "підтягнути" обличчя простою зачіскою: вічно молода Енн Хетеуей розкрила секретВідео

16:04

Зникає з полиць на очах: українці масово скуповують одну крупу, які ціни

15:58

Корисне й смачне, як мед: як приготувати варення з кульбаб - перевірений рецепт

15:51

Станеться найближчими днями: "гість із майбутнього" вразив своїм пророцтвомВідео

15:48

Львівщину розігріє до +16: коли прийде справжнє потепління

