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Потужний поєдинок з нокдауном у 7 раунді: Ломаченко розтрощив "африканського термінатора" Коммі

12 грудня 2021, 09:00

Ломаченко здобув впевнену перемогу над Коммі одноголосним рішенням суддів.

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Ломаченко відправив Коммі в нокдаун, проте поєдинок тривав всі 12 раундів / GettyImages

Український спортсмен, боксер Василь Ломаченко здобув перемогу в бою з ганцем Річардом Коммі в легкій ваговій категорії. Поєдинок, який проходив з перевагою українця, тривав всі 12 раундів. Українець у 7 раунді відправив "африканського термінатора" настил, проте він вистояв і продовжив бій. У підсумку Ломаченко здобув перемогу над своїм опонентом одноголосним рішенням суддів.

Українець обережно почав поєдинок, проте вже наприкінці першого раунду завдав удару по супернику, в результаті якого Коммі трохи повело. Втім, утриматися на ногах ганцю допомогли канати.

У наступних раундах Коммі намагався піти в контратаку і завдав декілька непоганих ударів по українцю. Однак і сам Ломаченко відповідав щільними влученнями по візаві.

Проте вже в сьомому раунді Ломаченко мобілізував всю силу, провів декілька відмінних атак, і відправив "африканського термінатора" в нокдаун. Втім, ганцю вдалося піднятися і продовжити бій. Українець звертався до кута опонента з питанням, чи не хочуть вони завершити поєдинок.

Наступний раунд був важким для Коммі - африканець насилу стояв на ногах. Однак у наступній трихвилинці він вже відновився і завдав по Ломаченку декілька серйозних ударів. Ломаченко продовжував діяти більш гостро, проте нокаутувати Коммі не вдалося.

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В результаті бій тривав всі 12 раундів, а судді одноголосно віддали перемогу Василю Ломаченку – 119-108, 117-110, 119-108.

Нагадаємо, в червні Ломаченко провів бій проти Масаесі Накатані, який став першим поєдинком українця після того, як він зазнав поразки від Теофімо Лопеса у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій ваговій категорії.

Наприкінці п'ятого раунду Ломаченко при виході з клінча відправив японського боксера в нокдаун. Поєдинок закінчився в 9-му раунді технічним нокаутом, коли суддя прийняв рішення зупинити атаку українського боксера.

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Василь Ломаченко новини України Новини боксу
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