"Бравіссімо": український коментатор емоційно відреагував на автогол Росії в матчі з Хорватією

Автогол Федора Кудряшова / Reuters

Збірна Росії з футболу програла збірній Хорватії у вирішальному матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі. Долю зустрічі вирішив курйозний автогол Федора Кудряшова в кінцівці гри.

В Україні матч Хорватія – Росія в прямому ефірі транслював телеканал "Футбол 3". Коли Кудряшов зрізав м'яч у свої ворота, український коментатор Роман Тимощук почав емоційно святкувати помилку підопічного Валерія Карпіна.

"Навіс в штрафну площу, і м'яч у сітці воріт! Хорватія забиває! Забиває Федір Кудряшов! Бравіссімо!", – вигукнув Тимощук у прямому ефірі.

Нагадаємо, через цю поразку Росія не змогла напряму пробитися на ЧС-2022, в березні наступного року на них чекають стикові матчі.

Цілком природно, що такий незначний інцидент не зміг пройти повз "сусідів". Зокрема. глава комітету Держдуми з фізичної культури і спорту РФ Дмитро Свищев поскаржився на радісну реакцію українського коментатора, мовляв, не знайдеться жодного коментатора в Росії, який би радів невдачам та помилкам українських спортсменів. Ба більше, їхні коментатори, ЗМІ та вболівальники "переживають за Україну".

Збірна Росії у кваліфікації на ЧС-2022

Росіяни починали відбір під керівництвом Станіслава Черчесова, але перед осінніми іграми його на посаді головного тренера змінив Валерій Карпін.

В одній групі з Хорватією, Словаччиною, Словенією, Кіпром і Мальтою Росія здобула 7 перемог при одній нічиїй і двох поразках. Набравши 22 очки, росіяни зайняли друге місце і потрапили в плей-оф. Першими стали хорвати (23 очки).

Між тим вже завтра, 16 листопада, підопічні Олександра Петракова проведуть завершальну гру відбору на виїзді проти боснійців.