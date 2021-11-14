"Самогубство" в Спліті: Хорватія "хлопнула" РФ у відборі на ЧС-2022

Епізод матчу Хорватія-Росія / Reuters

У неділю, 14 листопада, в Спліті відбувся заключний тур відбору ЧС-2022 у групі H.

Збірна Хорватії зуміла дотиснути Росію і вийшла на першу позицію, яка дала їй пряму путівку на Чемпіонат світу.

Відзначимо, що після поразки збірна РФ тепер братиме участь у плей-офф.

Додамо, що Росія пропустила гол наприкінці матчу і поразка дозволила Хорватії випередити підопічних Валерія Карпіна на 1 очко.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу своєї команди в заключному матчі відбору до ЧС-2022.

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Наставник не стримував емоцій, подякувавши за цю перемогу екс-президенту хорватської федерації футболу.

"Перш за все, хочу привітати футболістів з відмінною грою. Хотілося б подякувати як нинішнє керівництво хорватського футболу, так і Давора Шукера (колишній президент хорватської федерації футбол — прим.). Їх підтримка була дуже важлива для нас.

Я рідко плачу, але сьогодні. Ця перемога не має ціни. Ми готові творити історію на Чемпіонаті світу. Думаю, ми на правильному шляху. Сьогодні я кажу "спасибі" всім, хто допомагав" — наводить слова Даліча vecernji.hr.

Кваліфікація ЧС-2022. Група H

Хорватія-Росія-1:0

Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.

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Як відомо, 16 листопада підопічні Олександра Петракова проведуть свій заключний поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу-2022.