УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

"Самогубство" в Спліті: Хорватія "хлопнула" РФ у відборі на ЧС-2022

14 листопада 2021, 19:58

Після поразки збірна РФ тепер братиме участь у плей-офф.

false
Епізод матчу Хорватія-Росія / Reuters

У неділю, 14 листопада, в Спліті відбувся заключний тур відбору ЧС-2022 у групі H.

Збірна Хорватії зуміла дотиснути Росію і вийшла на першу позицію, яка дала їй пряму путівку на Чемпіонат світу.

Відзначимо, що після поразки збірна РФ тепер братиме участь у плей-офф.

Додамо, що Росія пропустила гол наприкінці матчу і поразка дозволила Хорватії випередити підопічних Валерія Карпіна на 1 очко.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував перемогу своєї команди в заключному матчі відбору до ЧС-2022.

Реклама

Наставник не стримував емоцій, подякувавши за цю перемогу екс-президенту хорватської федерації футболу.

"Перш за все, хочу привітати футболістів з відмінною грою. Хотілося б подякувати як нинішнє керівництво хорватського футболу, так і Давора Шукера (колишній президент хорватської федерації футбол — прим.). Їх підтримка була дуже важлива для нас.

Я рідко плачу, але сьогодні. Ця перемога не має ціни. Ми готові творити історію на Чемпіонаті світу. Думаю, ми на правильному шляху. Сьогодні я кажу "спасибі" всім, хто допомагав" — наводить слова Даліча vecernji.hr.

Кваліфікація ЧС-2022. Група H

Хорватія-Росія-1:0

Гол: 1:0 – 81, автогол Кудряшов.

читайте такожЗбірна України втратила перемогу у відборі на ЧС-2022

Як відомо, 16 листопада підопічні Олександра Петракова проведуть свій заключний поєдинок у кваліфікації чемпіонату світу-2022.

viber
новини Росії Хорватія новини футболу новини спорту чемпіонат світу 2022
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду Гороскоп на завтра 15 листопада 2021: Стрільцям - заздрість недругів, Рибам - ймовірність крадіжкиГороскоп на завтра 15 листопада 2021: Стрільцям - заздрість недругів, Рибам - ймовірність крадіжки Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіГороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозі У Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переходіУ Харкові Land Cruiser протаранив людей на пішохідному переході Психолог розкрила секрети розвитку хорошої самооцінки та любові до себеПсихолог розкрила секрети розвитку хорошої самооцінки та любові до себе
20:44

У моду на зиму 2022 увійшли приголомшливі теплі сукні, в яких холоднеча буде милою

19:58

Білоруський прикордонник, який сліпив лазером польських силовиків, виявився українцемВідео

19:58

"Самогубство" в Спліті: Хорватія "хлопнула" РФ у відборі на ЧС-2022

19:49

Магнітна буря накриє з головою: скільки триватиме ударВідео

19:20

Однорічний хлопчик згорів на звалищі: подробиці страшної трагедії на ЛьвівщиніВідео

Реклама
18:49

ЗСУ просунулися вперед біля Старомар'ївки та зміцнюють позиції - звіт ОБСЄВідео

18:43

У МОЗ назвали головні відмінності грипу та коронавірусуВідео

18:37

Як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон: розповідають експерти

18:20

Україна - під загрозою: у Зеленського звинуватили РФ у міграційній кризі на кордоні БілорусіВідео

18:19

Прикмети на 15 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду

18:15

"Чергова спецоперація Росії" : Данілов прокоментував ситуацію на кордоні з БілоруссюВідео

18:14

Чому Україні буде вигідно, якщо Лукашенко перекриє газ для ЄСПогляд

17:48

Гороскоп на завтра 15 листопада 2021: Стрільцям - заздрість недругів, Рибам - ймовірність крадіжкиВідео

17:44

"А скоро Новий рік": житель Сум "здався" та викинув на смітник минулорічну ялинку

17:24

Лікар перерахував симптоми коронавірусу, при яких варто негайно звертатися до лікарніВідео

17:20

"Знищення мігрантів і диверсантів": у Мережі з'явилася фейкова заява ЗСУВідео

16:45

Вийшли "на полювання": у Росії жителі перерили увесь гай в пошуках 100 доларів від "Орла і решки"

16:21

Київ захистить кордон від мігрантів: у Луцьку розпочалася нарада РНБО, силовики оточили будівлю ОДАВідео

16:20

Від ляльки нічого не залишилося: одеська Барбі здивувала своєю справжньою зовнішністю

15:42

Українському заробітчанину в Польщі на голову наїхало авто

Реклама
15:26

Захід жує соплі, а Україна повинна зміцнювати ЗСУ: Кондратюк зробив різку заяву про війну з РФ

15:23

В Україні "злетіли" ціни на житлоВідео

14:50

Лікар Комаровський назвав найнебезпечніше для здоров'я м'ясо: величезний ризик для дорослих та дітейВідео

14:38

ВООЗ назвала умову закінчення пандемії COVID-19Відео

14:30

Атака мігрантами кордону Польщі і втручання РФ: Путін заявив про готовність до рішучих заходівВідео

14:19

Великобританія готова направити до України 600 військових на тлі побоювань вторгнення Росії - The MirrorВідео

13:58

Вдова мера Кривого Рогу записала емоційне звернення після серії смертей у родиніВідео

13:33

Камені полетіли з Білорусі, готується великий прорив мігрантів: на кордоні з Польщею стало гарячеВідео

13:17

У Росії оголосили про постачання режиму Лукашенка винищувачів, ППО, вертольотів та іншої зброїВідео

13:04

Смертельна пожежа сталась у багатоповерхівці в Дніпрі: двоє людей загинулиФотоВідео

12:36

На Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, під завалами опинилися люди

12:35

В Україні може виникнути гострий дефіцит банківських терміналів: у чому причинаВідео

11:57

Зима вже чекає за рогом: прогноз погоди в Україні на тиждень з 15 по 21 листопадаВідео

11:35

Науковці з'ясували, як часто невакциновані люди з COVID-19 потрапляють в лікарні та помираютьВідео

11:00

Долар по 60-100 гривень і загроза дефолту в Україні: експерти попередили про небезпечну ситуаціюВідео

10:43

Великобританія закликала Євросоюз "паралізувати" Північний потік-2Відео

09:53

"Одне око на алмаз, інше на дорогу": у Харкові водій тролейбуса рубався в ігри на смартфоніВідео

09:24

Лікар назвав "грізне ускладнення" коронавірусу Дельта, від якого можуть померти дітиВідео

08:58

Окупація Азовського моря Росією - небезпечний прецедент: на півдні України з'являться крилаті ракети НептунВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні 14 листопада 2021: Ракам – грошове везіння, Стрільцям - небезпека на дорозіВідео

Реклама
08:40

Найсмачніший і корисний омлет на сніданок: готувати всього 7 хвилинВідео

08:15

Коронавірус в Україні за минулу добу виявлено у майже 15 тисяч осіб, гори госпіталізацій

07:45

Україна закипає, і є від чогоПогляд

07:38

Щонайменше 100 грн за літр: ціни на соняшникову олію незабаром неприємно здивують українцівВідео

06:29

Путін пожертвував Лукашенком заради своїх забаганок у ЄвропіПогляд

05:28

Арктичний мороз і сніг: українців попередили про аномалію і назвали терміниВідео

03:50

Названо симптоми смертоносного хропінняВідео

03:23

"Якщо ви вакциновані, то 100% виживете": лікар пояснив, чому смертність від COVID-19 "скажена"Відео

02:41

Дієтолог назвала найнебезпечніші речі на кухні: від чого терміново потрібно позбутися і чим замінитиВідео

02:28

Дієтолог назвала незвичайний продукт для зниження тиску

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти