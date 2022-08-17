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Бій Усик-Джошуа покаже канал 2+2

17 серпня 2022, 16:13

Український боксер Олександр Усик буде в бою з Ентоні Джошуа захищати звання чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Усик, Джошуа
Олександр Усик та Ентоні Джошуа / Колаж фото УНІАН та instagram.com/anthonyjoshua/

У суботу, 20 серпня, орієнтовно о 22:00 за київським часом на телеканалі 2+2, що входить до складу групи 1+1 media, транслюватиметься історична подія — бій-реванш за чемпіонський титул у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, якими володіє Олександр Усик. Як і 11 місяців тому, суперником українця в цьому боксерському поєдинку стане ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа. Тоді, восени 2021 року, бій завершився перемогою Усика за одноголосним рішенням суддів.

Ця спортивна подія, на яку чекають фанати з усього світу, пройде в місті Джідда (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome і називатиметься "Лють на Червоному морі". Початок трансляції шоу на 2+2 о 22:00, бій Усика запланований після опівночі.

"Переконані, що подія такого масштабу здатна привернути увагу спортивного світу та міжнародної спільноти до драматичних подій в Україні внаслідок війни рф. Та вкотре довести, що українці — непереможна нація! Тому запрошуємо до перегляду бою на 2+2 і віримо, що він завершиться 20-ю за рахунком перемогою українця. Адже кожна перемога, в тому числі на спортивному фронті, зараз має величезне значення", — коментують в 1+1 media.

Під час трансляції бою благодійний фонд Олександра Усика збиратиме кошти для підтримки ЗСУ та українського народу у війні проти росії. Планується придбання 100 машин для ЗСУ, заявлена мета — зібрати не менше 1 000 000 $. Долучитися до зборів можна за посиланням.

Нагадаємо, нині Олександр Усик володіє статусом непереможного боксера, маючи у своєму арсеналі 19 перемог, з яких 13 — нокаутом.

Також переглянути бій зможуть абоненти платформи Київстар ТБ, обравши телеканал UA: Kyiv у переліку трансляторів.

Автор: Єгор Бунін
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