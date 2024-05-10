"Боруссія" наблизила "Шахтар" до прямого виходу в Лігу чемпіонів: що сталося

Донецький "Шахтар" отримає пряму путівку до Ліги чемпіонів майбутнього розіграшу в разі перемоги над "Динамо" в чемпіонських перегонах української Прем'єр-ліги.

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Німеччина наблизила "Шахтар" до виходу в Лігу чемпіонів: що сталося / колаж Главред, фото УНІАН

Донецький "Шахтар", якщо виграє українську Прем'єр-лігу сезону 2023/2024, то отримає пряму путівку в Лігу чемпіонів УЄФА. Про це повідомляє портал "Обозреватель".

Згідно з новим правилом УЄФА, клуб із найкращим індивідуальним коефіцієнтом із кваліфікації отримає путівку до групового турніру Ліги чемпіонів - безпосередньо, якщо переможець ЛЧ попереднього сезону отримає місце в турнірі через національну першість.

Наразі ситуація така - у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2023/24 зіграють мадридський "Реал" і дортмундська "Боруссія". Іспанці вже де-факто стали чемпіонами своєї країни, а німці не впадуть нижче п'ятого місця в Бундеслізі. І, відповідно, завдяки вдалому виступу в нинішньому євросезоні представники Німеччини та Італії отримали додаткові путівки до ЛЧ.

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Тобто, "Боруссія" вже гарантувала собі місце в основній сітці ЛЧ 2024/2025. І це дозволяє "Шахтарю" розраховувати на аналогічне досягнення. Команда з Донецька впевнено очолює список учасників кваліфікації із загальним коефіцієнтом у розмірі 63,000 очок. На цілих 13 пунктів від українців відстає "Динамо" (Загреб).

"Шахтар" же, своєю чергою, вкрай близький до виходу в ЛЧ. "Гірники" за три тури до фінішу випереджають на чотири очки київське "Динамо" в Українській прем'єр-лізі. Уже найближчої суботи, 11 травня, обидві команди зійдуться в очному протистоянні. У разі перемоги "Шахтар" гарантує собі чемпіонський титул.

Що за турнір Ліга чемпіонів УЄФА? Ліга чемпіонів УЄФА - щорічний міжнародний турнір із футболу, організований Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) серед клубів вищих дивізіонів у Європі. Найпрестижніший європейський клубний футбольний турнір, повідомляє "Вікіпедія".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в одному з готелів у Туреччині стався конфлікт між форвардом донецького "Шахтаря" і збірної України Данилом Сіканом і представником країни-агресора РФ.

Як повідомляв Главред, в одному з готелів турецької Аланії поляки побили туристів із Росії через те, що росіяни підтримували війну в Україні. При цьому адміністрація закладу стала на бік громадян Польщі.

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