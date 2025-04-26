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Боротьба до останньої висоти: Магучіх впевнено виграла етап Діамантової ліги

Руслан Іваненко
26 квітня 2025, 17:13
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Українська зірка легкої атлетики знову підтвердила статус лідерки у Сямені.
Магучих
Магучіх впевнено виграла етап Діамантової ліги / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Читайте в матеріалі:

  • Як Магучіх виграла стартовий етап Діамантової ліги
  • Чому Левченко не змогла подолати висоту понад 1,91 м
  • Хто ще боровся за перемогу в Сямені

26 квітня у китайському місті Сямень відбувся перший етап Діамантової ліги 2025, який традиційно відкриває літній сезон найпрестижнішої серії легкоатлетичних змагань. Про це повідомляє Telegram-канал Sport.ua.

"Ярослава Магучіх із першої спроби подолала висоти 1,91 м, 1,94 м та 1,97 м, що забезпечило їй перемогу на стартовому етапі Діамантової ліги у Сямені", — повідомляє Telegram Sport.ua.

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Спроби підкорити висоту 2,03 м і встановити рекорд змагань виявилися невдалими.

Ярослава разом із Ніколою Оліслагерс пропустила перші чотири висоти й розпочала виступи одразу з планки 1,91 м. Обидві спортсменки без проблем подолали її з першої спроби, так само, як і наступну висоту — 1,94 м.

На висоті 1,97 м у боротьбі залишилися троє: Магучіх, Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, однак лише українка змогла її підкорити.

Юлія Левченко також вдало розпочала змагання, легко взявши висоти 1,79 м, 1,84 м та 1,88 м, а також 1,91 м, що стало її найкращим результатом у сезоні. Проте подолати наступні висоти їй не вдалося.

Для Левченко цей старт став першим за останні десять місяців — востаннє вона змагалася у червні 2024 року в Стокгольмі. Нагадаємо, Юлія має у своєму активі три срібні нагороди фіналів Діамантової ліги (2017–2019) та звання віцечемпіонки України 2024 року.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук знову продемонструвала високий рівень на міжнародній арені, виборовши відразу чотири медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики.

Крім того, Даяна Ястремська достроково завершила свій виступ на турнірі WTA 500 в Штутгарті. У матчі першого кола проти представниці Латвії Єлєни Остапенко українка знялася після медичної перерви.

Також у США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей.

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Хто така Ярослава Магучіх?

Ярослава Магучіх - українська легкоатлетка, що спеціалізується у стрибках у висоту, чинна володарка світового рекорду у стрибках у висоту (210 см). Олімпійська чемпіонка (2024), чемпіонка світу (2023), дворазова чемпіонка Європи (2022, 2024), чемпіонка світу в приміщенні (2022), дворазова чемпіонка Європи в приміщенні (2021, 2023). Чемпіонка України (2021). Дворазова чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021). Заслужений майстер спорту України (2020). Молодший сержант ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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