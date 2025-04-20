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Ефектне повернення: український боксер не залишив шансів супернику

Руслан Іваненко
20 квітня 2025, 09:56
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Українець Гвоздик переміг у першому бою після поразки.
Бокс
Переможне поверненя Гвоздика / колаж: Главред, фото: скріншот з вдео

Коротко:

  • Гвоздик нокаутував Холловея у 3 раунді
  • Це перший бій українця після поразки Бенавідесу

У США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей, повідомляє Telegram Sport.ua.

Срібний призер Олімпійських ігор із перших хвилин захопив ініціативу і контролював хід бою. У третьому раунді Гвоздик відправив Холловея у глибокий нокаут. Раніше в поєдинку американець уже побував у нокдауні, тож рефері вирішив зупинити бій достроково.

відео дня

Попередній раз Гвоздик виходив у ринг у червні минулого року — тоді він зустрівся з Давідом Бенавідесом у бою за титул тимчасового чемпіона WBC. Та сутичка тривала всі 12 раундів і завершилася одноголосною перемогою американця.

Раніше українець заявляв, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.

Інші новини українського спорту

Як раніше повідомляв Главред, юний український спортсмен Євген Мельник виборов бронзову нагороду на престижному турнірі з карате в іспанській Гвадалахарі. Це перший міжнародний успіх для Євгена, який виступав у категорії до 45 кг серед юнаків 12–13 років. Про це повідомляє Українська федерація карате.

Також чемпіонка Європейських ігор з фехтування на шпагах Джоан Фейбі Бежура підтвердила, що на міжнародній арені знову з’являється все більше представниць Росії.

Крім того, 29-річний український стронгмен Олексій Новіков взяв участь у першому етапі змагань Кубка світу у Барселоні, де встановив новий світовий рекорд зі станової тяги.

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Хто такий Олександр Гвоздик?

Олекса́ндр Сергі́йович Гво́здик народився 15 квітня 1987 у місті Харків, — український професійний боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг), чемпіон світу за версією WBC (2018 — 2019).

Бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України.

Заслужений майстер спорту України. Wikipedia.

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