Ефектне повернення: український боксер не залишив шансів супернику

Українець Гвоздик переміг у першому бою після поразки.

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Переможне поверненя Гвоздика / колаж: Главред, фото: скріншот з вдео

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Гвоздик нокаутував Холловея у 3 раунді

Це перший бій українця після поразки Бенавідесу

У США 20 квітня відбувся вечір боксу, організований промоутерською компанією Golden Boy Promotions. Одним із перших поєдинків шоу став бій за участю українця Олександра Гвоздика — колишнього чемпіона світу у напівважкій вазі. Його суперником був американець Ентоні Холловей, повідомляє Telegram Sport.ua.

Срібний призер Олімпійських ігор із перших хвилин захопив ініціативу і контролював хід бою. У третьому раунді Гвоздик відправив Холловея у глибокий нокаут. Раніше в поєдинку американець уже побував у нокдауні, тож рефері вирішив зупинити бій достроково.

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Попередній раз Гвоздик виходив у ринг у червні минулого року — тоді він зустрівся з Давідом Бенавідесом у бою за титул тимчасового чемпіона WBC. Та сутичка тривала всі 12 раундів і завершилася одноголосною перемогою американця.

Раніше українець заявляв, що готовий змінити вагову категорію заради чемпіонського поєдинку.

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Хто такий Олександр Гвоздик? Олекса́ндр Сергі́йович Гво́здик народився 15 квітня 1987 у місті Харків, — український професійний боксер у напівважкій вазі (до 79,4 кг), чемпіон світу за версією WBC (2018 — 2019). Бронзовий призер Олімпійських ігор (2012), чемпіон літньої Універсіади (2013), чемпіон світу серед студентів (2008), переможець Кубка Європи (2010), багаторазовий чемпіон України. Заслужений майстер спорту України. Wikipedia.

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