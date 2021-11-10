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Танці з зірками 8 сезон 11 ефір: Каднай станцює з Ямою, а Дікусар - з Чмерковським

10 листопада 2021, 18:26

Нові пари, несподівані гості і четвертий суддя - подробиці чвертьфіналу.

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Судді виконають танці разом з парами / instagram.com/tanci1plus1

Чвертьфінал шоу Танці з зірками відбудеться вже цієї неділі 14 листопада о 21:00 на каналі 1+1.

Залишилося всього 4 пари, і їм доведеться серйозно попітніти в запеклій битві за місце в півфіналі. Чим же здивує 11 ефір 8 сезону Танців з зірками?

Тема цього випуску - пісні українського виконавця MONATIK. Танці під треки музиканта пари виконають разом із зірковими суддями.

Артур Логай і Анна Кареліна виконають сальсу разом з Катериною Кухар під пісню Кожний раз.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар вийдуть на паркет з Максом Чмерковським.

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Дмитро Каднай і Аліна Лі під Вітамін D станцюють танго з Владом Ямою.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук спробують свої сили в хіп-хопі разом з самим MONATIK.

Другий програмний танець для пар обиратимуть телеглядачі в прямому ефірі. За допомогою голосування вони визначать в якому з двох стилів вони бажають побачити танці улюблених артистів.

На зоряному балконі в 11 ефірі 8 сезону Танців з зірками пануватиме харизматична парочка - Маша Єфросиніна і Володимир Дантес.

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Хто вилетить з проєкту за крок до півфіналу стане відомо вже цієї неділі. Пристрасті розпалюються, адже на паркеті залишилися кращі з кращих, і з будь-якою парою розлучатися буде дуже непросто. Але правила невблаганні. Наприклад, в 10 випуску танців шоу покинула найрезультативніша пара проекту.

Дивіться нові випуски шоу Танці з зірками в 21:00 по неділях на сайті 1plus1video.

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