Бельгійська принцеса візьме участь у Танцях з зірками

Дельфін Боель, принцеса Бельгії Саксен-Кобург-Готська / gettyimages.com

Художниця Дельфін Боель, вона ж принцеса Бельгії Дельфіна Саксен-Кобург-Готська, візьме участь у бельгійському аналогу українського шоу Танці з зірками.

Про це повідомили Daily Mail. 52-річна принцеса - ймовірно перша королівська особа, яка візьме участь у проєкті подібного роду.

Виступати на Танцях вона буде в парі з данським професійним танцюристом Сандером Басом. Виграш принцеса планує витратити на благодійність.

Можливо, вся справа в "народності" Дельфіни Боель - жінка є позашлюбною дочкою Альберта II, який правив Бельгією до 2013 року.

Монарх довгий час відмовлявся визнавати Боель як законну спадкоємицю. Рік тому, в результаті рішення суду, Альберт II був змушений здати ДНК-тест, який підтвердив батьківство. Дельфіна Боель і її спадкоємці отримали титул принцес і принців, а також королівське "прізвище" - Саксен-Кобург-Готські.

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Участь Боель в Танцях з зірками при бельгійському королівському дворі коментувати відмовилися, вказуючи, що це рішення було особистою ініціативою принцеси.

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