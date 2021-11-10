Бельгійська принцеса візьме участь у Танцях з зірками

Особисту ініціативу принцеси при дворі коментувати відмовилися.
Художниця Дельфін Боель, вона ж принцеса Бельгії Дельфіна Саксен-Кобург-Готська, візьме участь у бельгійському аналогу українського шоу Танці з зірками.
Про це повідомили Daily Mail. 52-річна принцеса - ймовірно перша королівська особа, яка візьме участь у проєкті подібного роду.
Виступати на Танцях вона буде в парі з данським професійним танцюристом Сандером Басом. Виграш принцеса планує витратити на благодійність.
Можливо, вся справа в "народності" Дельфіни Боель - жінка є позашлюбною дочкою Альберта II, який правив Бельгією до 2013 року.
Монарх довгий час відмовлявся визнавати Боель як законну спадкоємицю. Рік тому, в результаті рішення суду, Альберт II був змушений здати ДНК-тест, який підтвердив батьківство. Дельфіна Боель і її спадкоємці отримали титул принцес і принців, а також королівське "прізвище" - Саксен-Кобург-Готські.
Участь Боель в Танцях з зірками при бельгійському королівському дворі коментувати відмовилися, вказуючи, що це рішення було особистою ініціативою принцеси.
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