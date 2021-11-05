Кровна помста, міжкланові війни і дивовижний порятунок: подробиці нового випуску шоу Світ навиворіт

Дмитро Комаров з Тападе і Маюе - членами племені ваорані / Пресслужба

6 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 вийде новий випуск програми Світ навиворіт про Еквадор, в якому Дмитро Комаров продовжить подорож углиб Амазонії до поселення племені ваорані та дізнається сенсаційні подробиці злочину, про який писали всі еквадорські ЗМІ.

Команда проєкту разом із місцевими гідами вирушила притоками Амазонки через непрохідні джунглі до найвіддаленішого селища індіанців ваорані - Бамено. Маршрут команди лежить через територію неконтактних племен, де будь-яка зупинка – навіть на кілька хвилин – може призвести до смерті. Знайти неконтактні племена Еквадору – заповітна мрія багатьох дослідників з усього світу, але наблизитися до них практично неможливо, адже вони без попередження вбивають кожного, хто ступить на їхні землі.

"У джунглях, як і раніше, залишилася частина племен групи ваорані, які ніколи не контактували з цивілізацією. Вони дуже уважні і мають зовсім інший слух, нюх, зір. Нам по їх території необхідно йти човном понад дві години. І на цьому відрізку шляху може статися все, що завгодно. Це адреналін, тому що вони точно знають, що ми тут. І якщо припустити, що ми десь сіли на мілину, зупинилися не там чи зламався човен – вони цілком могли б нас атакувати", - прокоментував Комаров.

Такий напад на цій території стався нещодавно, п'ять років тому. Неконтактні індіанці списами вбили місцевого гіда Кайго, коли його човен сів на мілину. Його дружині дивом вдалося врятуватися. Зараз на місці загибелі гіда просто лежить корч, бо ступати на ці землі дуже небезпечно і встановити якийсь пам'ятний знак неможливо.

У новому випуску Дмитро Комаров проведе власне розслідування, щоб з'ясувати подробиці події.

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Команді Світу навиворіт випаде унікальна можливість поспілкуватися з батьками загиблого члена племені ваорані Кайго - Тападе та Маюе, які мешкають у маленькому безіменному поселенні на кордоні зони неконтактних. Подружня пара розповість усі подробиці того страшного дня, а батько сімейства навіть покаже знаряддя вбивства. Дивно, але батько досі зберігає спис, яким закололи його сина. За традицією, ваорані зберігають зброю, якою вбили близьку людину, щоб помститися вбивці та його племені.

Тападе і Маюе зберігають спис, яким вбили їхнього сина / Пресслужба

Вважалося, що жорстока традиція кровної помсти вже у минулому, поки у 2013 році в еквадорських джунглях не трапилася справжня міжкланова війна. За вбивство свого старійшини ваорані, які контактують із цивілізованим світом, вирізали ціле поселення неконтактних. Тоді загинули десятки людей. Ця новина сколихнула всі еквадорські ЗМІ, адже ніхто не очікував такої події у наші дні.

Чи збирається батько сімейства Тападе мстити за свого сина Кайго, телеглядачі дізнаються вже завтра у новому випуску Світу навиворіт.

Крім того, у поселенні Дмитро Комаров познайомиться із побутом сучасних контактних ваорані. Дотримуючись давніх традицій, вони, як і раніше, прикрашають обличчя гостей червоною фарбою з фрукта чіоте, що нагадує каштан, будують онко – хатини з пальмового листя і продовжують робити намиста із зубів тварин, які є ознакою статусу індіанців. Водночас вони носять одяг, користуються радіостанцією та іншими багатствами цивілізації.

Цивілізація і первісні традиції химерно об'єднуються в побуті ваорані / Пресслужба

Телеведучий дізнається, як полюють племена індіанців у наші дні, чим снідають, як спілкуються між собою і як цивілізація змінила їхнє життя.

Ексклюзивом випуску стане унікальне інтерв'ю з єдиною людиною, яка вижила після зустрічі з неконтактною групою племен. Нею виявилася дружина загиблого гіда Кайго, якій вдалося втекти під час нападу, попри поранення. Це інтерв'ю – джерело дуже цінної інформації про групи неконтактних племен, адже всі інші, хто зустрічав їх, гинули. Дівчина не лише розповість, як виглядали індіанці, а й згадає всі подробиці того дня, і навіть назве імена вбивць її чоловіка.

Несподівано, під час інтерв'ю глядачі дізнаються подробиці не лише загибелі Кайго, а й того, як розпочиналася велика міжкланова війна 2013 року, адже вбитим старійшиною контактних ваорані виявився дідусь цієї дівчини.

Намисто із зубів тварин у ваорані - ознака статусу / Пресслужба

Дмитру Комарову вдалося добути сенсаційні подробиці цієї події, про які не знали навіть місцеві ЗМІ.

Ексклюзивні інтерв'ю, кровна помста та розслідування трагедії у джунглях Еквадору – дивіться у новій серії "Світу навиворіт" вже завтра, о 18:30 на телеканалі 1+1.