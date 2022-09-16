"Він запитав, як стріляти": Пікалов розповів про складну розмову з 16-річним сином на початку війни

Олександр Пікалов у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Сьогодні, 16 вересня, о 19:00 на телеканалі ТЕТ будепоказаний ексклюзивний концерт від Вечірнього Кварталу. Це продовження великого концерту Єдиного Кварталу – Вечірнього Кварталу і Жіночого Кварталу та взагалі перший телевізійний концерт студії з моменту повномасштабного вторгнення. На цих зйомках були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

Ексклюзивно до студії Сніданку з 1+1 завітав актор та автор Студії Квартал 95 Олександр Пікалов, який розповів, чим цей концерт став особливим та водночас складним для усього акторського складу.

"Концерт видався доволі складним. Складно було до нього дійти та відзняти. Під час зйомок були дві повітряні тривоги, ми зупинялись, усі спускались в бомбосховище. Проте концерт вийшов чудовим, дуже душевним. Я монтував його і кожного разу, коли дивився - були мокрі очі", - прокоментував Пікалов.

На благодійному концерті глядачі побачать нові номери. Олександр Пікалов разом з акторкою Жіночого Кварталу Аліною Блажкевич приміряють на себе ролі головних російських пропагандистів – володимира соловйова та ольги скабеєвої. Ролі не з приємних, проте актор коментує це так: "Зараз ось таких негідників граємо, що аж самому гидко, час такий. Але тримаємось".

Олександр Пікалов у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

Окрім роботи на інформаційному фронті, Пікалов ініціював благодійний захід "Дитячий табір на день" для маріупольських дітей зі столичного центру ЯМаріуполь. Це цікаві ігри та розваги для дітей, майстер-класи, зустрічі з зірками. Говорить, що кожний цей захід для нього -велика подія та поділився, як ведуча Сніданку з 1+1 Людмила Барбір допомогла у створенні цього заходу.

"Колись я раптово опинився в цьому центрі. Мене настільки вразила зустріч з дітьми, що я зрозумів – потрібно щось робити. Тут не обійшлось і без допомоги Людмили Барбір. Вона поділилась моїми контактами з людьми, які вирішили підтримати цю ініціативу. Ми зрозуміли, що будемо працювати для дітей з Маріуполя, що наразі переїхали до Києва. Їм важко зараз і потрібна адаптація", - зауважив Пікалов.

Олександр Пікалов у студії Сніданку з 1+1 / Прес-служба

До благодійної ініціативи батька долучився і 16-річний син актора – Михайло. Підліток займається футболом, тому залюбки погодився у таборі на добу розважати малечу на футбольному полі. Щодо того, якою була розмова батька і сина в день повномасштабного вторгнення, Пікалов зізнався, що син був не вдома – хлопець їздив на змагання до Вінниці.

"Міша був на змаганнях у Вінниці. Він повернувся до Києва тільки через чотири дні. Дорога була складна, авжеж він боявся, проте повернувся додому. Насправді у перший день розмови ніякої й не було, він запитав, як стріляти, у нас вдома є пневматична зброя. Поцікавився, як воно працює", - зізнався актор.

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.