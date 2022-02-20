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Голос країни-12 - 5 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

20 лютого 2022, 23:56

Старі знайомі, нові таланти і драйвові емоції в 5 серії 12 сезону кращого вокального шоу країни.

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Голос країни-12 - Як пройшов 5 випуск сліпих прослуховувань / прес-служба

20 лютого на каналі 1+1 відбувся 5 випуск сліпих прослуховувань 12 сезону вокального шоу Голос країни. Місць у командах зіркових тренерів залишається все менше, а талановитих вокалістів, які мріють своїм голосом прославити Україну, як і раніше, дуже багато.

Кому вдалося потрапити на проєкт і зробити перший крок на шляху до мрії, читайте далі.

Спадковий масажист Олександр Олещук(Hallelujah - Leonard Cohen) радий допомагати людям ставати здоровими і сильними. Однак він упевнений, що його справжнє покликання - музика, за допомогою якої також можна зцілювати людські душі. Його талант повною мірою допоможе розкрити зірковий тренер Надя Дорофєєва.

В команду Потапа потрапив гурт GuliGuli (Blinding Lights - The Weeknd), які вважають себе популяризаторами української фолк-музики. Адже на їхню думку вона може бути унікальною і сучасною.

Команда Святослава Вакарчука своїм неповторним вокалом прикрасить Дар'я Забеліна(Твої гріхи - Тіна Кароль) - співачка в ресторані, яка мріє вивести свою музичну кар'єру на новий рівень.

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Талановитий хірург Нарек Амірян(Nessun dorma - Puccini) прийшов на проєкт показати міць і силу свого цілющого голосу. Його вокальний талант зумів розгорнути всі чотири тренерських крісла, проте співаючий хірург вибрав Надю Дорофєєву в якості зіркового тренера.

Михайло Герасимчук(JOMO - MONATIK) довірився голосу своєї душі, і прийшов на сліпі прослуховування для того щоб втілити свою мрію в реальність і стати справжнім музикантом. В цьому йому допоможе Потап.

Команду Олі Полякової поповнила Вікторія Литвинчук(It’s A Sin - Pet Shop Boys) - фіналістка першого сезону Голос.Діти та учасниця 9 сезону Голосу країни.

Ще одна фіналістка проєкту Голос.Діти (5 сезон) Карина Столаба(What's Up - Non Blondes) потрапила на сліпі прослуховування. Шанс себе проявити на великій сцені вокалістці дав зірковий тренер Потап.

Валерія Бутурліна(All By Myself - Céline Dion) готувалася до участі в шоу цілих п'ять років, і її праця принесла гідну винагороду - співачка розгорнула всі чотири крісла і прийняла рішення продовжувати участь на Голосі в команді Олі Полякової.

Заради сцени Олександр Коржов(Птичка - HammAli & Navai) відмовився від спортивної кар'єри. Його жертва не була марною - вокаліст пройшов сліпі прослуховування і потрапив в команду Святослава Вакарчука.

Вероніка Слюзалек(Додому - KALUSH feat. Skofka) також вирушила в команду Вакарчука після того, як розгорнула до себе всі чотири тренерських крісла.

У команду Другого шансу під тренерством Олександри Зарицької та Андрія Мацоли потрапили Андрій Григорський (Ти дочекайся мене - Олександр Пономарьов) і Катерина Офліян (Найти своих - Тіни Кароль).

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Раніше стало відомо, що в 12 сезоні романтичного реаліті Холостяк, прем'єра якого відбудеться на початку березня, відбудуться серйозні зміни в правилах.

Також стало відомо, кого обрали ведучими другого сезону шоу зоряних пародій Ліпсінк баттл від 1+1.

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