Голос країни-12 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

Голос країни-12 - як пройшов 2 випуск сліпих прослуховувань / instagram.com/goloskrainy_official

30 січня на каналі 1+1 відбувся другий випуск 12 сезону кращого вокального шоу Голос країни.

Другий день сліпих прослуховувань приніс зірковим тренерам чимало сюрпризів, а також безліч можливостей поповнити свої команди найталановитішими вокалістами нашої країни.

Гітарист військового оркестру Міністерства оборони України Олександр Свіріденко продемонстрував силу свого голосу, щоб в першу чергу довести собі, що йому вистачає таланту бути солістом. В цьому йому допоможе Надя Дорофєєва, чию команду він вибрав.

Марта Ліпчей не боїться мінливостей долі, і всі виклики приймає з гідністю. Сила духу і голосу привели її в команду Олі Полякової.

Співак епохи Відродження - ось яким запам'ятають Романа Меліша глядачі. Своїм сильним голосом вокаліст вразив Святослава Вакарчука, в його ж команду популяризатор старовинного мистецтва і потрапив.

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Сором'язливість Валентина Скрипника не завадила йому розгорнути до себе три тренерських крісла. Сильний вокаліст пішов під опіку Наді Дорофєєвої.

Марія Сур дуже молода, дівчина ще ходить в школу, але вже має цілком конкретні цілі - вона мріє стати суперзіркою світового масштабу. Вокалістка вибрала своїм тренером Надю Дорофєєву.

Радіоведучий Gera Gerc реалізував себе в подкастах, але цього амбітному хлопцеві недостатньо. Він поповнив команду Потапа, щоб стати по-справжньому потужним вокалістом.

Юлія Войтко прийшла на проєкт, щоб здійснити мрію свого дідуся. І їй це вдалося! Дівчина розгорнула до себе три тренерських крісла і стала членом команди Олі Полякової.

Батько трьох дочок Максим Бородін черпає свою силу в сім'ї. Він упевнений - близькі люди допоможуть йому реалізувати себе на сцені. Своїм виступом і щирістю він підкорив Святослава Вакарчука, в чию команду він потрапив.

Вуличні музиканти, дует 2TONE, прийшли на проєкт з мрією про велику сцену. І потрапили прямо до Святослава Вакарчука.

У другому випуску шоу Голос країни-12 команду Другого шансу поповнили бойз-бенд Modoom та вокалістка Єлизавета Овраменко.

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Раніше ведучий шоу Голос країни Юрій Горбунов показав смішний кадр зі зйомок проєкту.

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