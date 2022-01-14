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Ліпсінк батл повертається на 1+1: які оновлення чекають на глядачів у другому сезоні шоу

14 січня 2022, 19:44

Улюблене шоу зоряних пародій скоро з'явиться на екранах.

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Ліпсінк батл повертається на екрани / Пресслужба

Телеканал 1+1 розпочав підготовку другого сезону шоу зіркових пародій Ліпсінк батл.

Продюсер проєкту Володимир Завадюк заінтригував змінами у складі ведучих: "Наразі ми знаходимося в активній підготовці до другого сезону яскравого шоу Ліпсінк батл. Я дуже вірю в цей проект, адже зірки там розкриваються з нових сторін, відпускають всю скутість та розважаються як діти, копіюючи відомих особистостей. Привідкрию трохи завісу і скажу, що цього року зміняться ведучі, які точно здивують глядачів, а хто це буде, ви дізнаєтесь вже зовсім скоро. Скажу лише, що це будуть суперзірки - хлопець із дівчиною".

Про це в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів продюсер шоу Володимир Завадюк.

Нагадаємо, шоу Ліпсінк батл - це адаптація американського формату Lip Sync Battle. За форматом шоу, відомі особистості перевтілюються у зірок світового шоу-бізнесу під хіти, які знають і люблять всі.

Головне завдання зірок – максимально переконливо відтворити пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта. Учасники проєкту розіб’ються на пари та влаштують між собою запеклий батл за звання кращого пародиста.

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Ліпсінк батл повертається на екрани / Пресслужба

Минулого року за перемогу в фіналі шоу змагалися гуморист Юрій Ткач, акторка студії Квартал 95 Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, артист MONATIK, співак DANTES та акторка Дарина Петрожицька. До суперфіналу пройшли Юрій Ткач, Леся Нікітюк та Володимир Дантес, які пародіювали легендарного Фредді Мерк’юрі.

Своїми оплесками глядачі у залі визначили, що найкращим пародистом сезону став Володимир Дантес. Саме він отримав заповітний золотий пояс.

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