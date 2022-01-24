УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Голос країни-12 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

24 січня 2022, 00:07

Потап, Дорофєєва, Полякова і Вакарчук почали з азартом відбирати кращі голоси, які продемонструють, як звучить наша країна.

false
Голос країни-12 - як пройшов 1 випуск сліпих прослуховувань / instagram.com/goloskrainy_official

23 січня, на каналі 1+1 відбулася прем'єра 12 сезону кращого вокального проєкту Голос країни.

Традиційно шоу починається зі сліпих прослуховувань, в яких тренери, сидячи спиною до сцени, повинні вибирати вокалістів, чиї голоси припали їм до душі.

Першим свій талант на суд зіркових тренерів представив Євген Бічасний. Він - бек-вокаліст Святослава Вакарчука, який мріє побудувати власну кар'єру музиканта. Його в свою команду прийняла зіркова тренерка Надя Дорофєєва.

Другою на сцені з'явилася спадкова ворожка з ангельським голосом – Чукаленко Олена. Дівчина прийшла на проєкт почати творчий шлях, як артистки. Вона поповнила команду зіркової тренерки Олі Полякової.

Прославляти народну музику своїм неземним співом прийшла кримсько-татарська співачка Аліє Хаджабадінова. Її настрій і спів припав до душі зірковому тренеру Святославу Вакарчуку, який прийняв дівчину в свою команду.

Реклама

Гав'янець Ярослав - кіборг, учасник бойових дій в АТО, "співаюча душа" отримав шанс виконати свою дитячу мрію. Він потрапив на проєкт у складі команди зіркової тренерки Олі Полякової.

Інесса Грицаєнко - голос сімейного дуету СестраМиѕіс, потрапила в команду Наді Дорофєєвої за оригінальну джазову версію хітового треку Гуси.

Скрипаль-віртуоз Дмитро Ротькин, незважаючи на мандраж і переживання, ідеально влився до складу команди зіркової тренерки Дорофєєвої.

Павло Нажига довів собі, своїй родині та всій Україні, що гідний участі в проєкті. Зірковий тренер Потап зумів розчути в ньому справжній талант, здатний підкорювати великі сцени, і взяв його в свою команду.

Вокалістка з потужним голосом Анна Кіндзерська підкорила своїм співом усіх чотирьох тренерів, але поповнила команду Святослава Вакарчука. Дівчина володіє справжнім бойовим духом і готова підкорювати сцену.

П'яте тренерське крісло - команда Другого шансу

Вперше за всю історію проєкту на сцені Голосу країни з'явилося п'яте крісло. Його зайняли Олександра Заріцька, солістка групи KAZKA, і меценат, народний тренер Андрій Мацола.

Вони можуть дати шанс тим учасникам сліпих прослуховувань, до яких не повернувся жоден із зіркових тренерів (до 2 учасників за епізод). Підопічні Заріцької та Мацоли братимуть участь у прямих ефірах, нарівні з "вихованцями" зіркових тренерів.

false
Зіркові тренери команди Другого шансу - Олександра Заріцька та Андрій Мацола / instagram.com/goloskrainy_official

У першому випуску шоу Голос країни-12 команду другого шансу поповнили співак Ніколаєнко Михайло та етно-електро гурт GG ГуляйГород.

читайте також"Голос країни-12" на 1+1: у столиці пройшла презентація шоу

Раніше беззмінна ведуча шоу Голос країни Катя Осадча на рідкісних фото показала своїх моложавих батьків.

Інші цікаві новини:

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу Голос країни-12
Зараз ви переглядаєте новину «Голос країни-12 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів». Інші новини шоу читайте в розділі «Шоу». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощіГороскоп на сьогодні, 20 січня 2022: Тільцям – удача, Дівам – заздрісники, Стрільцям - труднощі Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду У моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-хУ моду на 2022 рік повернулися грандіозні жіночі штани в стилі непередбачуваних 90-х Лютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23ºЛютий почнеться з лютого холоду: коли та де вріже -23º Коли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї святаКоли Масляна в 2022 році: традиції і звичаї свята
01:17

Долар може "пробити стелю": українцям назвали новий курс

00:51

Прикмети на 24 січня: що не можна робити в Федосєєв день і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 24 січня 2022: Близнюкам - втрати, Левам - прибуток, Стрільцям - неймовірний шансВідео

00:07

Голос країни-12 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерівВідео

23 січня, неділя
23:57

В Україні дозволили купувати ліки за "ковідну тисячу" з 24 січня: головні правилаВідео

Реклама
23:28

Лікар розповіла про підступну небезпеку морської капустиВідео

22:59

"Україна зазнала величезних втрат": Кулеба різко висловився на адресу Німеччини через агресію РосіїВідео

22:33

В Україну прибуло понад 80 тонн летальної зброї з СШАВідео

21:57

Дефіцит або паніка: українцям пояснили зникнення з прилавків гречки та цукруВідео

21:41

Які рослини шкодять щастю і багатству в будинкуВідео

21:33

Мураєвим займуться правоохоронці: в ОП натякнули на майбутнє ставленика КремляВідео

20:57

"РФ - не ворог" : у МЗС жорстко відповіли на скандальні заяви прем'єра БаваріїВідео

20:44

Зіркова українська дзюдоїстка показала розкішне тіло в одному бодіВідео

20:29

Нафтогаз відмовляє українцям у підключенні: кому не пощастить і в чому причинаВідео

19:57

В Україні вдарить мороз -18 і замете снігом по коліноВідео

19:30

Чого не врахував Путін, коли почав погрожувати Україні війноюПогляд

19:16

Андрій Шевченко погодився очолити збірну ПольщіВідео

18:54

Трагічна загибель дружини відомого футболіста: Данченко перервав мовчанняВідео

18:36

США відмовилися вдарити санкціями до нападу РФ на Україну і назвали причинуВідео

18:24

Президент Вірменії несподівано подав у відставкуВідео

Реклама
18:17

Знаменитий футболіст жорстоко зґвалтував дівчину і поплатився кар'єрою

17:58

Руйнувати бункери та знищувати танки: США озброїли Україну Javelin, гранатометами та вогнеметамиВідео

17:57

На кордоні з Румунією знайшли тіло вбитого 19-річного прикордонникаВідео

17:39

Дефіцит газу у Європі через РФ: Євросоюз накрутить імпорт палива з США та АзербайджануВідео

17:36

Німецька авіакомпанія Lufthansa екстрено змінила графік рейсів до Києва через загрозу нападу РФВідео

17:22

"РФ просуває дрібні фігури": у Зеленського оцінили сценарій з прокремлівським МураєвимВідео

17:14

Жодних гарантій Росії щодо нерозширення НАТО: Шольц дорікнув Москві через вимоги до АльянсуВідео

17:00

Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуВідео

16:43

Українці ризикують залишитися без пенсій: в Ощадбанку поставили дедлайн з обміну картВідео

16:29

Для українських школярів готують нове меню після гучних скандалівВідео

15:57

У ФРН не хочуть бачити Україну в НАТО і засумнівалися в користі санкцій проти РФВідео

15:29

Загроза вторгнення РФ в Україну: у Байдена розкрили сценарій жорсткої відповідіВідео

15:11

"Більше нам ніхто не допоможе": лікар передрік по 40 тисяч хворих на COVID-19 українців щодня за тижденьВідео

15:09

"Жахи нацистської окупації і шок українців": посол України розніс ФРН через скандал з Кримом

14:40

Наймодніше жіноче взуття 2022, яке захочеться із задоволенням носити хоч щодняФотоВідео

14:39

Лікування кашлю соком редьки з медом: Комаровський розніс популярні "ліки"Відео

14:30

Бустерна доза і відсутність AstraZeneca: Ляшко розповів про вакцинацію в Україні цього рокуВідео

14:16

Як зробити слайм: 5 рецептів з підручних матеріалів, які є в кожному будинку

13:55

Кулеба заявив, що українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини дати Києву зброюВідео

13:36

"Голос країни – 12" на 1+1: у столиці відбулася презентація шоу

Реклама
12:55

"Ляпас" для Путіна: Лондон готує "ядерні" санкції проти Москви на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

12:27

Топ-5 кімнатних рослин, що принесуть сімейне щастя і допоможуть знайти любов

12:22

Японія готова разом з США вдарити по РФ через Україну: Москва звинуватила Токіо в спробах погрозиВідео

11:55

Українців попередили про різке подорожчання картопліВідео

11:11

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

11:03

Лікарям повинні платити до 20 тисяч, а їх переводять на півставки: у МОЗ відповіли на скандалВідео

10:54

В Україну йдуть тріскучі морози: українцям дали холодний прогноз до кінця січняВідео

10:00

У Луцьку дівчину вбило струмом у ванній: вона користувалася мобілкою

09:52

Податкова декларація - для кожної сім'ї: українцям запропонують користуватися пільгами родичівВідео

09:08

"РФ призначить главою окупаційного уряду": Мураєв прокоментував заяву МЗС БританіїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти