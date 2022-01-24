Голос країни-12 - 1 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

Голос країни-12 - як пройшов 1 випуск сліпих прослуховувань / instagram.com/goloskrainy_official

23 січня, на каналі 1+1 відбулася прем'єра 12 сезону кращого вокального проєкту Голос країни.

Традиційно шоу починається зі сліпих прослуховувань, в яких тренери, сидячи спиною до сцени, повинні вибирати вокалістів, чиї голоси припали їм до душі.

Першим свій талант на суд зіркових тренерів представив Євген Бічасний. Він - бек-вокаліст Святослава Вакарчука, який мріє побудувати власну кар'єру музиканта. Його в свою команду прийняла зіркова тренерка Надя Дорофєєва.

Другою на сцені з'явилася спадкова ворожка з ангельським голосом – Чукаленко Олена. Дівчина прийшла на проєкт почати творчий шлях, як артистки. Вона поповнила команду зіркової тренерки Олі Полякової.

Прославляти народну музику своїм неземним співом прийшла кримсько-татарська співачка Аліє Хаджабадінова. Її настрій і спів припав до душі зірковому тренеру Святославу Вакарчуку, який прийняв дівчину в свою команду.

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Гав'янець Ярослав - кіборг, учасник бойових дій в АТО, "співаюча душа" отримав шанс виконати свою дитячу мрію. Він потрапив на проєкт у складі команди зіркової тренерки Олі Полякової.

Інесса Грицаєнко - голос сімейного дуету СестраМиѕіс, потрапила в команду Наді Дорофєєвої за оригінальну джазову версію хітового треку Гуси.

Скрипаль-віртуоз Дмитро Ротькин, незважаючи на мандраж і переживання, ідеально влився до складу команди зіркової тренерки Дорофєєвої.

Павло Нажига довів собі, своїй родині та всій Україні, що гідний участі в проєкті. Зірковий тренер Потап зумів розчути в ньому справжній талант, здатний підкорювати великі сцени, і взяв його в свою команду.

Вокалістка з потужним голосом Анна Кіндзерська підкорила своїм співом усіх чотирьох тренерів, але поповнила команду Святослава Вакарчука. Дівчина володіє справжнім бойовим духом і готова підкорювати сцену.

П'яте тренерське крісло - команда Другого шансу

Вперше за всю історію проєкту на сцені Голосу країни з'явилося п'яте крісло. Його зайняли Олександра Заріцька, солістка групи KAZKA, і меценат, народний тренер Андрій Мацола.

Вони можуть дати шанс тим учасникам сліпих прослуховувань, до яких не повернувся жоден із зіркових тренерів (до 2 учасників за епізод). Підопічні Заріцької та Мацоли братимуть участь у прямих ефірах, нарівні з "вихованцями" зіркових тренерів.

Зіркові тренери команди Другого шансу - Олександра Заріцька та Андрій Мацола / instagram.com/goloskrainy_official

У першому випуску шоу Голос країни-12 команду другого шансу поповнили співак Ніколаєнко Михайло та етно-електро гурт GG ГуляйГород.

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