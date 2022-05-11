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"А де пір'я і танці": Кіркоров зганьбився на Євробаченні

11 травня 2022, 18:11

Філіпа Кіркорова не пустили в VIP-зону Євробачення-2022.

Кіркоров
Філіп Кіркоров / Instagram.com

Російський співак Філіп Кіркоров приїхав на Євробачення-2022 у Турин, незважаючи на те, що Росію вигнали з конкурсу, після вторгнення військ Путіна в Україну.

Але це не завадило Кіркорову приїхати на перший півфінал Євробачення.

"Ну ось я і на базі. Де ви думаєте? Так! За спеціальним запрошенням, за заслуги перед Євробаченням. Я не міг відмовити собі в задоволенні прийняти це запрошення і не приїхати сюди незалежним гостем. І буду вболівати за кого? За Грецію", - заявив Кіркоров.

Приїзд артиста на Євробачення засудили не тільки власні шанувальники-росіяни.

Український телеведучий Володимир Остапчук висміяв візит Кіркорова.

"За особливі нагороди перед Євробаченням. Ще б медальку причепив. Скромно. А де ж пір'я, паради і хайп",– посміявся Остапчук, натякнувши на пишні костюми російського артиста.

Крім того росЗМІ повідомили, що Кіркорова не впустили у ВІП-зону Євробачення в Турині.

Як повідомили очевидці, російський артист довго стояв на вході, але хостес так і не змогли відшукати в списках його ім'я.

Євробачення 2022

10 травня в Турині стартував пісенний конкурс Євробачення 2022. У першому півфіналі виступила група Kalush Orchestra.

Пісня Стефанія стала справжнім гімном під час війни в Україні.

Гурт Kalush Orchestra пройшов у фінал Євробачення 2022 і виступить в першій частині гранд-фіналу, який пройде 14 травня.

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Євробачення Філіп Киркоров Євробачення-2022
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