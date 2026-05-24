Перець миттєво піде в ріст: чим підживити після висадки в ґрунт

Розповідаємо, які перевірені способи підживлення допоможуть перцю закріпитися в ґрунті й закласти основу для врожаю.

Як стимулювати ріст перцю - чим підживити перець після висадки в ґрунт

Читайте в матеріалі:

Коли перший раз підживлювати перець

Чим підживити перець після висадки в ґрунт

Як стимулювати ріст перцю

Пересадка розсади перцю на грядку - це завжди стрес для рослини. В умовах розсадника вона мала стабільну температуру, вологість і достатньо поживних речовин, а у відкритому ґрунті стикається з холодом, різкими перепадами погоди, спекою чи посухою.

Щоб допомогти перцю швидше адаптуватися, важливо правильно організувати перше підживлення, пише Главред з посиланням на Youtube-канал "Наша дача!"

Чим підживити перець після висадки в ґрунт

На початковому етапі розвитку після висадки головне завдання - наростити міцну зелену масу, адже чим краще розвинена надземна частина, тим більше врожаю можна отримати. Основним елементом, що відповідає за активний ріст, є азот. Він бере участь у формуванні хлорофілу та білків, забезпечує насичений зелений колір і швидке нарощування листя. Проблема полягає в тому, що азот легко вимивається дощами або випаровується, тому його потрібно регулярно поповнювати. Ознаками нестачі є пожовтіння листя та їхнє передчасне опадання.

Курячий послід

Найбільш доступним і ефективним способом підживлення є курячий послід. Він містить не лише азот, а й кальцій, калій, фосфор та мікроелементи. Для приготування розчину беруть половину півлітрової банки перебродженого посліду й розчиніть у 10 літрах води. Під кожен кущ внесіть приблизно 600-700 мл. За потреби через тиждень підживлення можна повторити.

Комплексне добриво "Рост-концентрат"

Тим, хто не хоче працювати з органікою, підійде "Рост-концентрат" із формулою NPK 15-7-7. Високий вміст азоту забезпечує активний ріст листя і стебел, а фосфор і калій підтримують формування плодів. До складу входить гумат калію та мікроелементи, що покращують загальний розвиток рослини. Для приготування розчину достатньо розчинити 25 мл препарату в 10 літрах води й внести під кожен кущ по 600-700 мл.

Аміачна селітра

Вона містить азот у двох формах, що дозволяє рослині швидко його засвоювати. Проте на відміну від органічних і комплексних добрив, селітра не містить інших поживних речовин, тому її ефективність нижча. Використовувати її варто як резервний варіант.

Магній

Незалежно від вибору основного добрива, до розчину рекомендуємо додати сульфат магнію. Магній є ключовим елементом фотосинтезу, допомагає рослині швидше позеленіти й утворювати здорове листя. Для цього достатньо однієї чайної ложки на 10 літрів води.

Коли проводити підживлення

Ефективність підживлення залежить від погодних умов. Якщо нічна температура опускається до +10-13°C або стоїть прохолодна погода, рослини можуть виглядати пригніченими не через нестачу поживних речовин, а через холод. У такому випадку рекомендуємо зачекати потепління й лише тоді проводити підживлення.

Про джерело: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" підписані 147 тисяч осіб. На каналі можна знайти корисні поради щодо садівництва та городництва. Веде канал його автор на ім'я Валерій. "Вирощуємо овочі та квіти на дачі в Київській області! Приєднуйтесь і будемо вирощувати разом", - написав він у своєму профілі.

